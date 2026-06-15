Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06/2026) στην Αχαΐα, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με το thebest.gr, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε ισχυρός μηχανισμός πυρόσβεσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πύρινο μέτωπο πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη δασική περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι η συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων που δραστηριοποιούνται σε δύσβατα σημεία της περιοχής.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο την ανάσχεση της πορείας της φωτιάς και τη μείωση του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην ταχεία οριοθέτηση της πυρκαγιάς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.