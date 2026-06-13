Ένα ακόμη περιστατικό παράσυρσης πεζού με εγκατάλειψη του θύματος καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στην Ομόνοια λίγο μετά τις 21:00, όταν διερχόμενο όχημα χτύπησε έναν άνδρα περίπου 50 ετών και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια.

Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο άνδρα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο, με τους διασώστες να προχωρούν άμεσα σε ΚΑΡΠΑ προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια ο περίπου 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ενώ τα πρώτα στοιχεία έκαναν λόγο για σοβαρά τραύματα, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση του άνδρα δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο και απομακρύνθηκε από το σημείο μετά την παράσυρση.