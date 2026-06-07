Η σύλληψη Γερμανού στα Χανιά πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τον εντοπισμό οπτικού υλικού που αφορά άμεσα την εθνική ασφάλεια και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ο 56χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» από τους αστυνομικούς του τμήματος του αεροδρομίου, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στον έλεγχό του.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέταση, ο άνδρας είχε επικεντρώσει τη δραστηριότητά του στη λήψη εικόνων από ευαίσθητες περιοχές.

Το ψηφιακό υλικό από το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Στην κατοχή του, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Κατά την τεχνική επιθεώρηση της συσκευής, οι αστυνομικοί εντόπισαν αποθηκευμένα αρχεία που απεικόνιζαν στρατιωτικά αεροσκάφη, καθώς και πλάνα από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις της αεροπορικής βάσης που λειτουργεί στο Ακρωτήρι.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα οδήγησε στην άμεση απαγγελία της κατηγορίας για το αδίκημα της κατασκοπείας. Ο 56χρονος κρατείται και οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η επαγγελματική κάμερα έχει σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υλικό έχει διαβιβαστεί ή αποθηκευτεί σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.