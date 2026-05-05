Ένα νέο βίντεο- ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας από την επίθεση με μαχαίρι στον 57χρονο πορτιέρη έξω από μπαρ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στο εν λόγω βίντεο αποτυπώνεται η συνέχεια του επεισοδίου, μετά δηλαδή τον τραυματισμό του θύματος της επίθεσης, όπου φαίνονται καθαρά οι κινήσεις των δραστών και με ποιον τρόπο επιχείρησαν να ξεφύγουν, προσπαθώντας μάλιστα να χτυπήσουν το θύμα που προσπάθησε να τους σταματήσει.

Στα πλάνα του ERTNews φαίνονται καθαρά οι δύο από τους τρεις νεαρούς που «πρωταγωνίστησαν» στο επεισόδιο να κινούνται σε μονόδρομο και στην αντίθετη κατεύθυνση, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν. Ο 57χρονος μαζί με έναν φίλο του προσπαθούν να τους σταματήσουν… Και φαίνεται το αυτοκίνητο των δραστών να κάνει όπισθεν, με τον οδηγό να επιχειρεί να χτυπήσει τον 57χρονο, ο οποίος πέφτει στο πλάι για να το αποφύγει και στη συνέχεια το αυτοκίνητο φαίνεται να προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα.

Στη συνέχεια οι δράστες εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο και ο ένας από τους τρεις – ένας 23χρονος – συλαμβάνεται, ενώ ο 18χρονος αδελφός του και ένας ανήλικος παραδόθηκαν στην Αστυνομία τις επόμενες ημέρες.

Και οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και πρόκειται να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη, τα δύο αδέλφια και την Πέμπτη ο ανήλικος.