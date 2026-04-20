Αγνωστοι πυροβόλησαν τα ξημερώματα σε επιχείρηση ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Από τα πυρά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στην τζαμαρία της επιχείρησης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί αποκλείοντας την περιοχή, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με φερόμενη εκβίαση που αποκάλυψαν τα προηγούμενα 24ωρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση “στόχο” είναι διαχειριστής το πρόσωπο που κατήγγειλε εις βάρος του εκβίαση από βαρυποινίτη – έγκλειστο φυλακών.

Η εκβίαση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ξεκίνησε με τηλεφώνημα από τον αλβανικής καταγωγής έγκλειστο, ο οποίος φαίνεται να ζητούσε αρχικά 200.000 ευρώ για να μην αποκαλύψει υποτιθέμενη σχέση του καταγγέλλοντα με μια 17χρονη.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα (στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο έγκλειστος) που παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές.

Στο μεταξύ, λίγες ώρες μετά την επιχείρηση της Αστυνομίας για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων καταγγέλθηκε εμπρησμός αυτοκινήτου που συνδέεται με την εν λόγω επιχείρηση.