Την ανήλικη ανιψιά του φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά επί οκτώ χρόνια άνδρας, 61 ετών, στη Θεσσαλονίκη, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από τις Αρχές ύστερα από καταγγελία της 14χρονης, σήμερα, παθούσας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι καταγγελλόμενες πράξεις ξεκίνησαν όταν ήταν 5 ετών, δηλαδή από το 2010 έως το 2018.

Όπως έγινε γνωστό, ο φερόμενος ως δράστης ήταν ταυτόχρονα ανάδοχος και κηδεμόνας της ανήλικης, ενώ οι γενετήσιες πράξεις που περιέγραψε η καταγγέλλουσα λάμβαναν χώρα τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Κατόπιν της καταγγελίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διενήργησαν έρευνα που οδήγησε στο σχηματισμό δικογραφίας εναντίον του 61 ετών άνδρα.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ο φάκελος θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.