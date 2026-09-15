«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου τρομοκράτη Νίκου Μαζιώτη μετά από 14 χρόνια στη φυλακή, μας υπενθυμίζει την ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Ο Μαζιώτης και οι σύντροφοί του, αριστεροί τρομοκράτες, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Οι βάρβαρες πράξεις τους αξίζουν απόλυτη και ολοκληρωτική καταδίκη».

«Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή της απόπειρας δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθειά μας για Δικαιοσύνη», τονίζει.

«Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί από την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών Αρχών επιβολής του νόμου να αποτρέψουν τρομοκρατικές επιθέσεις και να παραπέμψουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη».