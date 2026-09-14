Για το επίδομα ανεργίας μίλησε το πρωί της Δευτέρας 14/9 ο Κώστας Καραγκούνης τονίζοντας πως «δεν θα κοπεί».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο Mega ξεκαθάρισε πως πρόκειται περί προσωπικής άποψης.

«Το επίδομα ανεργίας είναι ένα δικαίωμα του εργαζομένου που πληρώνει τις εισφορές και δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Είναι μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Προφανώς δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας. Προφανώς είναι ένα δικαίωμα που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος», εξήγησε.

«Σε σχέση με το παρελθόν που ψάχναμε να βρούμε θέσεις εργασίας, τώρα ψάχνουμε να βρούμε εργαζομένους. Δόξα τω Θεώ. Δεν είμαστε στην κοινωνική καταχνιά. Ο στόχος είναι να φτάσουμε την ανεργία κάτω από 6%. Το είπε ο πρωθυπουργός και θα γίνει αυτό», συμπλήρωσε ο Κώστας Καραγκούνης.