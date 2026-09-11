Νέα διευκρίνιση για τη συζήτηση που άνοιξε σχετικά με το επίδομα ανεργίας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του για ενδεχόμενο περιορισμό της διάρκειας καταβολής του στους δύο μήνες.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Voice, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί προσωπική του άποψη και δεν συνιστά κυβερνητική πρόταση. Παράλληλα, απάντησε στις ανακοινώσεις των κομμάτων που αντέδρασαν στην τοποθέτησή του, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση».

Η αρχική αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε δύο μήνες είχε προκαλέσει αντιδράσεις από κόμματα, ενώ παράλληλα είχε δημιουργήσει ανησυχία στους εργαζομένους.

Στη νέα του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ακόμη ότι, σε περίπτωση που μια τέτοια πρόταση εξεταζόταν και προχωρούσε στο μέλλον, θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων. Μεταξύ των περιπτώσεων που ανέφερε περιλαμβάνονται οι άνεργες μητέρες, οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και οι εποχικά εργαζόμενοι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι έχει διατυπώσει και στο παρελθόν τη συγκεκριμένη προσωπική του άποψη, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για ειδική αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων.

Η πλήρης δήλωση του Παύλου Μαρινάκη έχει ως εξής:

«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα, διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν, έχοντας επισημάνει ότι, αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε, θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, ή εποχικοί εργαζόμενοι».

H τοποθέτηση για το επίδομα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ είχε δηλώσει πως κατά την προσωπική του άποψη το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να δίνεται για περισσότερους από δύο μήνες.

«Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα είναι μία από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει ξανά ο κόσμος και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ας πούμε, το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει. Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία».

Σε ερώτηση για το τι γίνεται με κάποιον που μετά τους δύο μήνες δεν μπορεί ακόμη να βρει δουλειά, απάντησε:

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι, “εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά έφευγαν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων”, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη σου πει ότι “δεν βρίσκουμε εργαζόμενο”. Πρέπει λοιπόν, το κράτος να κινηθεί, το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ενόψει των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Αλλά επιδόματα, όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».