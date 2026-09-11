Νέο νομοσχέδιο για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της κρατικής αρωγής προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου πλαισίου στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Ο Ν. 5329/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 134/04.09.2026, αφορά τη στεγαστική αρωγή, την πρώτη αρωγή, την προσωρινή στέγαση και τις οικονομικές και λοιπές ενισχύσεις προς τους πληγέντες. Παράλληλα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο πλαίσιο ιδιωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι η ταχύτερη και πιο οργανωμένη στήριξη των δικαιούχων, με σαφέστερες διαδικασίες και αρμοδιότητες για τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα την ψηφιοποίηση της κρατικής αρωγής, γιατί θέλουμε ένα κράτος πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον πολίτη», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο νέος νόμος αποτελεί τη βάση για τις επόμενες παρεμβάσεις. «Το επόμενο διάστημα προχωράμε σε νέο νομοσχέδιο, με το οποίο θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον εκσυγχρονισμό της κρατικής αρωγής, διαμορφώνοντας ένα σύστημα ακόμη πιο απλό για τον πολίτη, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι βασικές αλλαγές του ήδη ψηφισμένου νόμου διαμορφώνονται σε έξι άξονες:

Στεγαστική αρωγή με σαφείς όρους και δυνατότητα προκαταβολής

Καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι μορφές και τα ανώτατα όρια ενίσχυσης, η διαδικασία χορήγησης και οι προϋποθέσεις επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίων που υπέστησαν ζημιές. Προβλέπεται επίσης πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής αρωγής, ως προκαταβολή, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Επιδότηση προσωρινής στέγασης και εφάπαξ ενισχύσεις

Το πλαίσιο περιλαμβάνει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων, καθώς και εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους.

Ψηφιακές αιτήσεις και ηλεκτρονική διαχείριση

Η αίτηση για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής αρωγής υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής. Προβλέπονται ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας και διασύνδεση με διαθέσιμα στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των πολιτών.

Έλεγχοι και δυνατότητα προσφυγής

Θεσπίζεται σύστημα εποπτείας με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, καθώς και διαδικασίες επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης έκπτωσης δικαιούχου.

Σύνδεση της κρατικής αρωγής με την ιδιωτική ασφάλιση

Για τις επιχειρήσεις ενισχύεται η διασύνδεση της κρατικής αρωγής με την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών. Αναμορφώνεται επίσης το πλαίσιο λειτουργίας του αρμόδιου Παρατηρητηρίου, ώστε να βελτιωθούν ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Έμφαση στην προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση

Το υπουργείο εντάσσει τις αλλαγές σε μια ευρύτερη στρατηγική που συνδυάζει τη στήριξη μετά την καταστροφή, την ταχεία αποκατάσταση και την καλύτερη προετοιμασία της κοινωνίας και της οικονομίας.

«Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι πριν από την καταστροφή, ταχύτεροι στην αντιμετώπισή της και αποτελεσματικότεροι στην αποκατάσταση των συνεπειών της», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος.