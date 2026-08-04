«161 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του “Ύμνου εις την Ελευθερίαν” του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
«Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η προάσπισή της αποτελεί διαρκές χρέος», τόνισε.
161 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 4, 2026
Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η… pic.twitter.com/tCCnsshLJI