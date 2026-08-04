«161 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του “Ύμνου εις την Ελευθερίαν” του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η προάσπισή της αποτελεί διαρκές χρέος», τόνισε.