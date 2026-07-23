Ανακοίνωση με αιχμές κατά της κυβέρνησης εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση των προτεινόμενων για τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο προτεινόμενος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Παληός, απάντησε σε ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος αυτόματης προστασίας των συρμών (ETCS).

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Σε παραδοχή – σοκ υποχρεώθηκε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος των ”Σιδηροδρόμων Ελλάδος” ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των συρμών (ETCS) δεν λειτουργεί σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη κατά την ακρόαση των προτεινομένων για τον διορισμό του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ”Σιδηροδρόμων Ελλάδος” Χρήστο Παληό να διευκρινίσει πού λειτουργεί σήμερα το ETCS και, μετά την αρχική απάντηση ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, επέμεινε να πληροφορηθεί πού ακριβώς βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. Η απάντηση ήταν ότι ”Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS”, καθώς, όπως ανέφερε, είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα, αλλά δεν λειτουργεί!!!».

Τι είναι το ETCS

Το ETCS (European Train Control System) αποτελεί το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης προστασίας των συρμών. Πρόκειται για τεχνολογία που παρακολουθεί διαρκώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων και μπορεί να επέμβει αυτόματα, ακινητοποιώντας έναν συρμό σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη ή υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.