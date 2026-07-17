Στη δημοπράτηση του νέου 64ου Νηπιαγωγείου Αθηνών στα Κάτω Πατήσια προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών σε μία από τις περιοχές της πρωτεύουσας με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Το έργο χρηματοδοτείται με 961.447 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», ενώ η ολοκλήρωσή του προβλέπεται για την άνοιξη του 2028.

Φορέας υλοποίησης είναι η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει και τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Χαρδαλιάς: «Κανένα παιδί δεν θα στερηθεί τις ευκαιρίες που δικαιούται»

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισήμανε ότι η κατασκευή του νέου νηπιαγωγείου αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

«Τον περασμένο Μάρτιο εντάξαμε το 64ο Νηπιαγωγείο στο πρόγραμμά μας, ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των συνανθρώπων μας σε μια περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Σήμερα, είμαστε χαρούμενοι, γιατί και αυτή η δέσμευσή μας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης», δήλωσε.

Όπως τόνισε, πολιτική επιλογή της Περιφέρειας είναι να μην στερηθεί κανένα παιδί τις ευκαιρίες που δικαιούται, ανεξάρτητα από τη γειτονιά στην οποία μεγαλώνει.

«Κατευθύνουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους μας εκεί όπου πιάνουν τόπο, εκεί όπου αλλάζουν την καθημερινότητα και μειώνουν τις ανισότητες. Δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια. Επενδύουμε στην ασφάλεια, στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και στην προοπτική κάθε παιδιού», ανέφερε.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ακόμη ότι η ένταξη του νηπιαγωγείου στο πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά μία γειτονιά που έχει πραγματική ανάγκη από νέες εκπαιδευτικές υποδομές.

«Είναι η απόδειξη ότι η Περιφέρεια Αττικής ακούει, σχεδιάζει και παρεμβαίνει με κοινωνικό πρόσημο, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις», σημείωσε.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις για 50 παιδιά

Το νέο 64ο Νηπιαγωγείο θα έχει δυναμικότητα 50 παιδιών και θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ανάπαυσης.

Στις εγκαταστάσεις προβλέπεται επίσης να δημιουργηθούν:

τραπεζαρία και κουζίνα

λειτουργικοί και βοηθητικοί χώροι

χώροι υγιεινής για παιδιά και ενηλίκους

προσβάσιμες υποδομές για άτομα με αναπηρία

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, με πλακόστρωτα, κλίμακες, φυτεύσεις πρασίνου και πρόβλεψη για την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μαθητών και των επισκεπτών.

«Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ταχύτητα, σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε., ώστε κάθε γειτονιά της Αττικής να διαθέτει σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες εκπαιδευτικές υποδομές», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Η παιδεία δεν είναι κόστος. Είναι η πιο ουσιαστική επένδυση στο κοινό μας μέλλον», πρόσθεσε.

Συνολικά 43 νέες σχολικές μονάδες στην Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», έχει δρομολογήσει ένα ευρύτερο σχέδιο για τη δημιουργία 43 νέων σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης περιλαμβάνονται:

11 νηπιαγωγεία, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ

9 δημοτικά σχολεία, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ

9 γυμνάσια και λύκεια, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την Αττική και η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και προσβάσιμων χώρων εκπαίδευσης.