Στους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας και το υψηλό επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χώρων, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χθεσινό χαιρετισμό που απηύθυνε στη δεξίωση για τη συμπλήρωση 237 ετών από τη Γαλλική Επανάσταση.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» ο κ. Κικίλιας μίλησε για την τιμητική του πρόσκληση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης τονίζοντας:

«Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με πραγματικούς και ειλικρινείς δεσμούς και έχουν γράψει χρυσές σελίδες κοινής ιστορίας, μεταξύ άλλων, με την έμπνευση που άντλησε ο Γαλλικός Διαφωτισμός και Επανάσταση από τα ιδεώδη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας και πολιτισμού, με τους εξέχοντες Γάλλους εκπροσώπους του Φιλελληνικού Κινήματος και τη συμβολή της Γαλλίας στην Επανάσταση του 1821.

Ερχόμενοι στο σήμερα, μοιραζόμαστε μια ισχυρή στρατηγική εταιρική σχέση. Η επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο, η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση σήμερα στο Παρίσι, όπου πραγματοποιήθηκε και υπέρπτηση ελληνικών Rafale, η συγκινητική για τον ελληνικό λαό έκφραση αλληλεγγύης προς την Κύπρο με τη φρεγάτα και την προσωπική παρουσία του προέδρου Μακρόν εκεί μόλις ξέσπασε η κρίση στα Στενά του Ορμούζ μαζί με τον πρωθυπουργό μας. Σημαντικές πτυχές της ευρωπαϊκής ενότητας που θέλουμε. Από πλευράς μου, υπογραμμίζω ιδιαιτέρως την εξαιρετική συνεργασία με τη Γαλλία στο πλαίσιο της θητείας μου στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής. Ενώ στον τομέα της ναυτιλίας, όπου διαθέτουμε τον ισχυρότερο στόλο παγκοσμίως, οι χώρες μας προσπαθούν να βρουν λύσεις στα θέματα που επηρεάζουν τη μέση ευρωπαϊκή οικογένεια.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την πρέσβη της Γαλλίας Λόρενς Άουερ για την πρόσκλησή της σήμερα, και με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας της εδώ, να τη συγχαρώ για την συνολική της παρουσία, που έκανε τη διαφορά».