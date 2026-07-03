Ο Στέφανος Κασσελάκης, σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε στα σενάρια συνεργασίας με άλλο κόμμα, ενώ άσκησε και κριτική στην αντιπολίτευση.

Μιλώντας στις «Αποκαλύψεις», δήλωσε ότι η αντιπολίτευση δεν πείθει τον κόσμο, γιατί αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς που δεν εκπροσωπούν κάποια ιδέα, παρά ψάχνουν τρόπο να λάβουν τον μισθό του βουλευτή.

«Βλέπω πολλή αναφορά στο παρελθόν. Γι’ αυτό δεν πείθει μέχρι τώρα ο χώρος της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν λέει ακριβώς τι θα κάνει για τη ζωή του κόσμου. Ασχολείται με μαγειρέματα και πάει να μαζέψει δεξιά και αριστερά. Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό και έχει σιχαθεί τους επαγγελματίες πολιτικούς, που προσπαθούν να συγκολληθούν για να συνεχίσουν να παίρνουν 7.000 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Γενικά, για όλους αυτούς που πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Ιδέες υπάρχουν; Τα κόμματα πρέπει να μιλήσουν για ιδέες. Είμαστε σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, ξεχνάμε ότι δεν εκλέγουμε πρωθυπουργό απευθείας. Εκλέγουμε αντιπροσώπους οι οποίοι μετά ορίζουν τον πρωθυπουργό, βάσει ενός πλαισίου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τα σενάρια για συνεργασία

Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε και στα διάφορα σενάρια για συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο σύγκλισης με τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, αναφέροντας: «Για τον Τσίπρα το λέω ξεκάθαρα. Μετά από αυτά τα οποία έχω ζήσει, δει, συν την αλλοίωση της λαϊκής βούλησης από το 2023 που του έδωσε ο λαός την εντολή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μετά στις εσωκομματικές διαδικασίες τις δικές μου και του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει η δημοκρατική βάση για οποιαδήποτε συνεργασία».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι έχει καλές σχέσεις με πολλούς βουλευτές του, τονίζοντας ότι θεωρητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν, αλλά θέτει όρους που η άλλη πλευρά δεν θα αποδεχτεί.

«Έχω εξαιρετική σχέση με πολλούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και την αλήθεια αισθάνομαι ότι είμαστε από την ίδια πάστα, ότι συνεννοούμαστε. Εδώ είναι το εξής. Επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που δεν παύει να φέρει μια βεβαρημένη ιστορία και επίσης είναι ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στους εργατοπατέρες, συντεχνίες που θέλουμε να καταργήσουμε, αυτές είναι διαφορές που σε περίπτωση υπάρξει κάτι προεκλογικά θα πρέπει να διευθετηθούν», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Επειδή εμείς δεν μπαίνουμε στα μαγειρέματα προεκλογικά, γενικά αν υπήρχε προεκλογική σύγκλιση, θα έπρεπε να έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Το οποίο σημαίνει ανοιχτές διαδικασίες και στα ψηφοδέλτια και στον αρχηγό του σχήματος», δήλωσε μεταξύ άλλων.