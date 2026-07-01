Για την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας μίλησε -μεταξύ άλλων- η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, εξηγώντας ότι ως αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου, ανέφερε: «Υπήρξε μια προσβολή του δημοκρατικού φρονήματος, όχι μόνο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, σήμερα “Δημοκράτες”, των μελών δηλαδή του κόμματος από το οποίο αποχώρησα, αλλά θα έλεγα και κάθε δημοκρατικού πολίτη. Το να παρουσιάζεται ένας τύπος ο οποίος δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον Κασιδιάρη και να παριστάνει τον υπουργό Υγείας, και να ξεπλένεται από τον αρχηγό ενός κόμματος δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι ένας κανονικός, κατά τη δική μου άποψη, δεξιός πολιτικός. Είναι ένας ακροδεξιός ολετήρας που έχει αναλάβει εργολαβικά τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, και του οποίου μάλιστα οι εφιαλτικές πολιτικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα επικρέμανται επί χρόνια επί των κεφαλών των Ελλήνων πολιτών».

«Ξεπλένεται και κανονικοποιείται η παρουσία ενός τέτοιου υπουργού. Ο κ. Γεωργιάδης είναι σε μια διαδικασία rebranding από το προηγούμενο παρελθόν του, που ξέρουμε ποιο ήταν και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Αλλά υπάρχει ανάγκη, αυτό εδώ πέρα το πράγμα να γίνεται; Δεν είναι τραγική εικόνα, μια τέτοια παρουσία να ξεπλένεται ως δήθεν εργατικός, παραγωγικός, ευρηματικός και συμπονετικός υπουργός από έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης;».

Η Θεοδώρα Τζάκρη κατηγόρησε τον Στέφανο Κασσελάκη για ξέπλυμα του Άδωνι Γεωργιάδη, υπογραμμίζοντας την απαράδεκτη εικόνα του συστήματος υγείας και της υποστελέχωσης. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκφυλισμό που οδήγησε σε δημοσκοπική εξαΰλωση του κόμματος και υποστήριξε ότι οι ενέργειες του Κασσελάκη πιθανόν αποσκοπούν σε προσέγγιση με τη Νέα Δημοκρατία.

«Δηλαδή, κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, αντιπαραταχθήκαμε απέναντι στη γραφειοκρατία, απέναντι στον απολυταρχισμό του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλήξουμε, στην “ενός ανδρός αρχή” και σε ένα κόμμα αμιγώς προσωποκεντρικό; Είχα την πεποίθηση ότι μετέχω σε ένα συλλογικό σχήμα, σε μία συλλογικότητα, σε δημοκρατική παράταξη, το οποίο αποφασίζει δημοκρατικά», ανέφερε η ίδια.

«Στην τελευταία φάση, αυτού του προϊόντος εκφυλισμού, και βλέποντας τη δημοσκοπική κατάρρευση, για την οποία, μετά από αυτές τις προσωπικές του εμπνεύσεις του αρχηγού μας ουδέποτε συνήλθε το κόμμα. Είδατε ότι πέρυσι ήμασταν στο 5% και τώρα δεν μας πιάνουν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί εγώ αν έβλεπα κάποιο όφελος, θα έλεγα, “ναι, ο άνθρωπος το ξέρει ρε παιδί μου, το ‘χει.” Από δω και πέρα, όμως, ο καθένας μπαίνει στη θέση του και δεν μπορεί κανένας να παίζει με την αξιοπρέπειά μας».

«Ήμουν γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη, για να στηρίξω έναν άνθρωπο, ο οποίος αδικούνταν. Είχα θέση στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πήγα σε ένα κόμμα το οποίο ξέραμε όλοι ότι δεν θα τύχει καθολικής αποδοχής. Πρώτον, γιατί είχε πολλά νεωτερικά στοιχεία και δεύτερον, γιατί ήταν προϊόν μιας διάσπασης».

«Δεν μου έδωσε κανένας μία περίοπτη θέση στον παράδεισο. Πήρα ένα προσωπικό ρίσκο, καθόλου δεν το μετάνιωσα. Η ενέργειά μου τότε ήταν σωστή. Μπήκα σε ένα κόμμα, το οποίο ήταν, ως αποτέλεσμα, της ηθικής και της υπεράσπισης του δικαίου, που δεν είχε καμία προσωπική εγγύηση, ούτε πολιτική, ούτε καμιά προοπτική».

Τέλος, η Θεοδώρα Τζάκρη ξεκαθάρισε ότι η πιθανή σύγκλιση με το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί προσωπική της επιδίωξη, αλλά μια συλλογική απόφαση των οργάνων του κόμματός της για διερεύνηση συνεργασίας με όμορους χώρους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

«Εγώ μέχρι σήμερα ήμουν σε μία διαδικασία προσπάθειας σύγκλισης των δύο χώρων συντεταγμένα. Προσωπική συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ δεν έχω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ανήκω στη δημοκρατική παράταξη. Είμαι ένας άνθρωπος, που και χθες πίστευα και σήμερα εξακολουθώ να πιστεύω και αύριο θα το πιστεύω, ότι υπάρχει αναγκαιότητα σύγκλισης, των χώρων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και μάλιστα, κατά την άποψή μου, πρέπει να εκπονηθεί και μια στρατηγική ενός γύρου, δηλαδή, να δοθεί λύση από τον πρώτο γύρο», σημείωσε.