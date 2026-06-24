Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, η τελευταία σύζυγός του, Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το μνήμα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Στη δημοσίευσή της στο Facebook, συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα μήνυμα που περιείχε σαφείς αιχμές, κάνοντας λόγο για όσους θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου μόνο για πολιτικά ή εκλογικά οφέλη.

«Η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα και αποστρέφεται με περηφάνια αυτούς που τον ενθυμούνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή…», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.