«Ο ΑΝΔΡΕΑΣ έχει φύγει 30 χρόνια από τη ζωή αλλά παραμένει “Ωσεί Παρών”. Πάντα επανέρχεται στη μνήμη και πάντα προβάλλει στην επικαιρότητα μέσα από τις αφηγήσεις διαδοχικών γενιών ως Πολιτικό “Φαινόμενο”, ως “Ιερό Τοτέμ”, ως ένας “Ηγέτης από το Μέλλον”, επισημαίνει το ιστορικό και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, σε ένα σύντομο κείμενο μνήμης και τιμής στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την απώλειά του.

Όπως τονίζει, ο Ανδρέας Παπανδρέου «πάντα κατακλύζει το παρόν ως ένας “Μεγάλος Απών” με διαρκή παρουσία παντού, γιατί συνδέει άρρηκτα και κυρίως γιατί φωτίζει τόσο τη “Μνήμη του Παρελθόντος” όσο και τη “Μνήμη του Μέλλοντος”. Δίκαια καταγράφεται και αναδεικνύεται από όλες τις Έρευνες – Δημοσκοπήσεις ως ο πιο Δημοφιλής, ως ο πιο Επιδραστικός Ηγέτης στον Ιστορικό Κύκλο της Μεταπολίτευσης».

Ο κ. Λαλιώτης τονίζει πώς ήταν «ο χαρισματικός Εθνικός και Λαϊκός Ηγέτης, ο Εμπνευστής και Ιδρυτής του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΣΟΚ), που η ζωή του είναι συνυφασμένη με έναν κρίσιμο ιστορικό κύκλο της Χώρας μας και συμπληρώνει: «Έφυγε από τη ζωή, πάντα όρθιος και πάντα μαχητής στις επάλξεις. Με τις ιδέες του, τις θέσεις, τους αγώνες του και το δημιουργικό του έργο έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στη θετική εξέλιξη, την πρόοδο και τη χειραφέτηση της Χώρας μας και του Λαού μας».

Υπογραμμίζει πώς το αποτύπωμα του Ανδρέα «αφορά την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, το ισχυρό Εθνικό μας ισοδύναμο, το ισχυρό Οικουμενικό Πολιτισμικό μας Ισοδύναμο. Αφορά την ανοιχτή κοινωνία, την ανάπτυξη, τους Δημοκρατικούς Θεσμούς, με την Ισότητα των Φύλων και των Γενιών, με τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τις ευθύνες όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τους εκσυγχρονισμούς, τις αλλαγές και το Κοινωνικό Κράτος, την ασφάλεια, τη συμφιλίωση, την Ισονομία και την Ισοπολιτεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής όλων των Πολιτών».

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ συνοδεύει το κείμενο μνήμης στον Ανδρέα με «ένα εμβληματικό ΒΙΝΤΕΟ – ΜΗΝΥΜΑ που φέρει τον τίτλο “Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ” με την “Οσκαρική” ένθεη Μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου από τους “Δρόμους της Φωτιάς”.

Ένα «Βίντεο – Μήνυμα» που «τόσο αγάπησε, τόσο υπηρέτησε και τόσο ταυτίστηκε ο Ανδρέας», όπως αναφέρει και προσθέτει: «Σε μια εποχή κοσμογονικών αλλαγών και γεωπολιτικών τεκτονικών ανακατατάξεων στον Κόσμο, την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, σε μια εποχή αναθεώρησης της ιστορίας, σε μια εποχή που το αυθαίρετο δίκαιο των Ισχυρών με τις συνεπακόλουθες πολεμικές και επεκτατικές ιαχές τους εκτοπίζει μεθοδικά και προκλητικά το Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα, τη συμβιωτική συνεργασία και την Ειρήνη ανάμεσα στα Έθνη και τους Λαούς αυτό το “Βίντεο – Μήνυμα” ας εκληφθεί ως μία παρακαταθήκη, ως μία κληρονομιά, ως μία ύστατη έκκληση του ΑΝΔΡΕΑ για την αφύπνιση της Ελλάδας και του Ελληνισμού».

Νέα σειρά πολιτικών κειμένων

Ως υστερόγραφο ο Κώστας Λαλιώτης ανακοινώνει ότι τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη, θα αναρτήσει 20 Κείμενα Στρατηγικής Πολιτικής, Προγραμματικής και Ιδεολογικής αναφοράς, που προσδιόρισαν και μπορούν να σηματοδοτήσουν μία μεγάλη διαδρομή με παρελθόν, παρόν και μέλλον.