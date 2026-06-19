Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης { Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.} και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ( Δ.ΥΠ.Α.) προχώρησαν στην ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας τους, με αντικείμενο τη συνέχιση της δωρεάν διάθεσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στους μαθητές και σπουδαστές των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α

Η υπογραφή του ανανεωμένου μνημονίου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας των δύο φορέων για την ενίσχυση των νέων που συμμετέχουν στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης δράσης που έδωσε σε χιλιάδες νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, πολιτισμού, μετακίνησης και ψυχαγωγίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και οι σπουδαστές των Σ.Α.Ε.Κ. της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας έως 30 ετών, θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για δύο έτη, απολαμβάνοντας πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παροχών και εκπτώσεων για νέους στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί θεσμοθετημένο ευρωπαϊκό εργαλείο ενδυνάμωσης της νεολαίας, με ενεργή παρουσία σε 36 χώρες και βάση χρηστών του ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια νέους. Παρέχει πρόσβαση σε δίκτυο άνω των 37.000 παροχών και εκπτώσεων στους τομείς πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μετακινήσεων και του τουρισμού, καθώς και της τεχνολογίας και της καθημερινής ζωής.

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης συνεργασίας, οι δικαιούχοι αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στην κάρτα για διάστημα δύο ετών.

Δικαιούχοι της δράσης δικαιούνται οι μαθητές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 15 έως 29 ετών ,καθώς και οι σπουδαστές Σ.Α.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Η Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κυρία Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε:

«Η συνεχής στήριξη των νέων αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τη Δ.ΥΠ.Α. για τη δωρεάν παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων επιβεβαιώνει την κοινή μας δέσμευση να προσφέρουμε ουσιαστικές ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους που επενδύουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων δεν είναι απλώς μια κάρτα προνομίων. Είναι ένα διαβατήριο συμμετοχής που φέρνει τους νέους πιο κοντά στην Ευρώπη, στις ευκαιρίες της και στις δυνατότητες που μπορούν να διαμορφώσουν τη μελλοντική τους πορεία.»

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται όχι μόνο ποιοτική εκπαίδευση και σύγχρονες δεξιότητες, αλλά και πρόσβαση σε ευκαιρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές τους και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει δυνατότητες κινητικότητας, μάθησης, πολιτιστικής συμμετοχής και δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνεργασία της ΔΥΠΑ με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εντάσσεται στη διαρκή προσπάθειά μας να στηρίζουμε έμπρακτα τους σπουδαστές των σχολών μας, παρέχοντάς τους περισσότερα εφόδια για το μέλλον τους. Επενδύουμε στους νέους, ενισχύουμε την εξωστρέφειά τους και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στην επαγγελματική τους πορεία».