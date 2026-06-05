Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, με επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου.

«Δεν παραιτούμαι από την ενεργό πολιτική»

Η Έφη Αχτσιόγλου σε πρόσφατη συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλός πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σημείωσε ακόμη πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με την έλευση του κόμματος Τσίπρα, ενώ αποκάλυψε πως με τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από το 2023.