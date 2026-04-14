Για τις πολιτικές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, τις επιθέσεις που δέχτηκε στα πρώτα της βήματα αλλά και το σημερινό πολιτικό σκηνικό μίλησε η Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή «Πορτατίφ» με τη Νάντια Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV. Μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι την περίοδο των μνημονίων «άσπρισαν τα μαλλιά της σε μία νύχτα» εξαιτίας της πίεσης.

Η ίδια στάθηκε στις προσωπικές δοκιμασίες της πολιτικής της διαδρομής, επισημαίνοντας πως οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, κυρίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Την εποχή των μνημονίων άσπρισαν τα μαλλιά μου σε μια νύχτα από το άγχος», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έχω ρίξει πολύ κλάμα στην πολιτική».

Αναφερόμενη στην εκκίνηση της πολιτικής της πορείας, περιέγραψε κλίμα στοχοποίησης, σημειώνοντας ότι είχε διανεμηθεί υλικό που έθετε υπό αμφισβήτηση τον ρόλο της ως νέας μητέρας που επέλεξε να πολιτευτεί.

Όπως ανέφερε, στην πρώτη της υποψηφιότητα κυκλοφόρησαν φυλλάδια με το ερώτημα: «Θα εμπιστευθείτε μια γυναίκα που άφησε το 2 μηνών μωρό της για να κατέβει στις εκλογές;», κάτι που, όπως είπε, την είχε οδηγήσει σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Σχέση με τον γιο της και προσωπικές αναφορές

Η Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε και για τον γιο της, Χάρη Σαβαλάνο, τον οποίο χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερο κριτή» της, σημειώνοντας ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με δυσκολίες και αρνητικές συμπεριφορές την περίοδο της κρίσης.

Αναφέρθηκε επίσης στην επαγγελματική του δραστηριότητα στη μουσική βιομηχανία, εξηγώντας ότι γράφει τραγούδια για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μεταξύ αυτών και το «Κατερινούλα», ενώ η ίδια παραδέχτηκε πως δεν παρακολουθεί συχνά τον συγκεκριμένο χώρο και δεν έχει βρεθεί σε ζωντανές εμφανίσεις.

Πολιτικό σχόλιο για Καρυστιανού και Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, η Άννα Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε για τα ενδεχόμενα κόμματα που συνδέονται με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις.

Για την πρώτη περίπτωση ανέφερε ότι ξεκίνησε ως κοινωνικό κίνημα με συγκεκριμένο χαρακτήρα, όμως η μετατροπή του σε πολιτικό φορέα αλλάζει τα δεδομένα και οδηγεί σε νέα αξιολόγηση.

«Η κυρία Καρυστιανού διαχωρίζει τη θέση της από αυτό το κίνημα και χάνεται ο στόχος όπως τον είχε διατυπώσει η ίδια, γιατί είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπει στην πολιτική. Τώρα μπαίνει στην πολιτική και θα κριθεί πλέον ως κόμμα», σημείωσε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι πρόκειται για πολιτικό με ήδη καταγεγραμμένη κυβερνητική εμπειρία, κάτι που διαφοροποιεί τη θέση του στο πολιτικό σκηνικό.

«Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός που έρχεται μετά από μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία. Δεν είναι πια ούτε νέος ούτε άφθαρτος. Δεν έχει να υποσχεθεί πράγματα, έχει να απολογηθεί για πράγματα», ανέφερε, εκτιμώντας παράλληλα ότι τα συγκεκριμένα πολιτικά εγχειρήματα δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ.

Το πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ

Η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί ως κόμμα διαμαρτυρίας αλλά ως δύναμη εξουσίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη φυσιογνωμία του.

Όπως τόνισε, το κόμμα δεν μπορεί να ακολουθεί τα ίδια πρότυπα με πολιτικούς σχηματισμούς διαμαρτυρίας, τους οποίους συνέδεσε με πρόσωπα όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού.

Παράλληλα έκανε λόγο για άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού σε διεθνές επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέπειας στις πολιτικές θέσεις.

Επισήμανε επίσης ότι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ συντελούνται αλλαγές που δεν προβάλλονται επαρκώς, ενώ υποστήριξε πως ο δημόσιος διάλογος συχνά εστιάζει σε εσωκομματικές εντάσεις αντί για τις ουσιαστικές μετατοπίσεις.

Για το ενδεχόμενο γυναίκας πρωθυπουργού

Αναφορικά με το αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να εκλέξει γυναίκα πρωθυπουργό, η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε θετικά, εκφράζοντας την άποψη ότι η κοινωνία έχει ωριμάσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπενθύμισε μάλιστα παλαιότερη αναφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία είχαν ακουστεί ονόματα γυναικών πολιτικών με πιθανή προοπτική ηγεσίας.

«Όταν θα προκύψει η στιγμή, η Ελλάδα είναι και πάρα είναι έτοιμη για γυναίκα πρωθυπουργό», σημείωσε.