Η GPO πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Star και τα στοιχεία έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ προηγείται με 14,1 μονάδες διαφορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ διευρύνει το προβάδισμά του από το τρίτο κόμμα.

Ακολουθεί η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 26,3%

ΠΑΣΟΚ: 12,2%

Ελληνική Λύση: 8,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΚΚΕ: 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Νίκη: 2,3%

Φωνή Λογικής: 2,3%

ΜέΡΑ 25: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατών: 1,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Τι ποσοστό δίνουν στην Καρυστιανού

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στις επόμενες εκλογές, οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Πολύ – 6,3%

Αρκετά – 11,5%

Λίγο – 14,6%

Καθόλου – 66,4%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 1,2%

Η περίπτωση Τσίπρα

Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων έθεσε και ερώτημα για την περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με δικό του κόμμα.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν για το ενδεχόμενο να το στηρίξουν:

Πολύ – 6,5%

Αρκετά – 10,9%

Λίγο – 12,6%

Καθόλου – 69,1%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 0,9%

Τα υπόλοιπα ευρήματα

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO: