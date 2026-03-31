Η GPO πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Star και τα στοιχεία έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο.
Συγκεκριμένα, η ΝΔ προηγείται με 14,1 μονάδες διαφορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ διευρύνει το προβάδισμά του από το τρίτο κόμμα.
Ακολουθεί η πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 26,3%
ΠΑΣΟΚ: 12,2%
Ελληνική Λύση: 8,9%
Πλεύση Ελευθερίας: 7%
ΚΚΕ: 8,1%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
Νίκη: 2,3%
Φωνή Λογικής: 2,3%
ΜέΡΑ 25: 1,9%
Κίνημα Δημοκρατών: 1,2%
Νέα Αριστερά: 1%
Τι ποσοστό δίνουν στην Καρυστιανού
Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στις επόμενες εκλογές, οι συμμετέχοντες απάντησαν:
- Πολύ – 6,3%
- Αρκετά – 11,5%
- Λίγο – 14,6%
- Καθόλου – 66,4%
- Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 1,2%
Η περίπτωση Τσίπρα
Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων έθεσε και ερώτημα για την περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με δικό του κόμμα.
Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν για το ενδεχόμενο να το στηρίξουν:
- Πολύ – 6,5%
- Αρκετά – 10,9%
- Λίγο – 12,6%
- Καθόλου – 69,1%
- Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 0,9%
Τα υπόλοιπα ευρήματα
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO: