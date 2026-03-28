«Η άσκηση ετοιμότητας στην Ελευσίνα, “με σενάριο πλήγματος κατά δεξαμενοπλοίου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος”, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας για την ερχόμενη Τρίτη, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αποτελεί κυνική ομολογία των μεγάλων κινδύνων που εγκυμονεί για τον λαό μας η συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου» επισημαίνει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι για τους ναυτεργάτες, τους λιμενεργάτες, για τους εργαζόμενους σε κρίσιμες υποδομές, αλλά και για τους κατοίκους ολόκληρων περιοχών, όπως είναι η Ελευσίνα και το Θριάσιο πεδίο που βρίσκονται ήδη στο μάτι του κυκλώνα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Απέναντι στο ενδεχόμενο ενός τέτοιου σεναρίου, το οποίο θα έχει εφιαλτικές συνέπειες για τον λαό ολόκληρης της περιοχής, μία είναι η απάντηση: Λαϊκός ξεσηκωμός για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο!».