Την παραίτησή του αναμένεται να υποβάλει σήμερα ο Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό ο κ. Χαρίτσης δεν θα παραιτηθεί από βουλευτή, αλλά και από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Θα παραμείνει ως απλό μέλος, όπως και οι Νάσος Ηλιόπουλος και Έφη Αχτσιόγλου.

Αποχωρώντας, από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης θα δώσει τη σκυτάλη στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος βάσει του καταστατικού, θα αναλάβει τη θέση του προέδρου. Ο ίδιος προτίθεται να κινηθεί άμεσα, συγκαλώντας τα όργανα του κόμματος και δρομολογώντας τις διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας.