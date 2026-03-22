Με αιχμηρό και επιθετικό ύφος, ο Νίκος Καρανίκας, στρέφεται με ανάρτησή του, κατά της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, κατηγορώντας την για έντονο φραξιονισμό, εσωτερικές υπονομεύσεις και πολιτική παρακμή.

Ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνει αιχμές για τον ρόλο της «Ομπρέλας», αμφισβητεί τη λειτουργία των κομματικών διαδικασιών και κάνει λόγο για στρατηγικά αδιέξοδα που, κατά την άποψή του, οδηγούν το κόμμα σε σταδιακή φθορά.

Αναφέρει στην ανάρτησή του ο Νίκος Καρανίκας:

Άντε πάλι!

αν ισχύουν τα δημοσιεύματα… (σε1’)

Τόσο άντεξε ο Χαρίτσης ως πρόεδρος της Νεαρ την Νεαρ της φράξιας του ΚΚΕ Εσωτερικου ανανεωτική αριστερά – Ακοα (σ.σ. Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά) και ριζοσπάστες γωνία («ομπρέλα»).

Πόση φράξια και υπονόμευση να αντέξει ο άνθρωπος από το πρώτο φεγγάρι;

Έκαναν το πρώτο τους συνέδριο πέρυσι μετά την διάσπαση τους από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν έχασαν από τον Κασσελακη και δεν το άντεξαν.

Τότε έφυγαν αξιοπρεπώς ως υπερόπτες και δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα που μεθόδευσε ο Τσίπρας γιατί του έθιξε ο αμερικανόφερτος νεαρός Κασσελακης τα μαύρα ταμεία και τα τιμαλφή.

Το πρώτο συνέδριο της Νεαρ αποφάσισε Λαϊκό Μέτωπο και η πεφωτισμένη Κεντρική Επιτροπή που είναι πάντα αποτέλεσμα φραξιονιστικής γράμμωσης αποφάσισε να κάνει ένα ηθικά(!) επιτρεπτό πραξικόπημα και να ακυρώσει τα μέλη και το ίδιο το συνέδριο που είναι το ανώτερο όργανο όπως λέει το καταστατικό.

Το έφαγε η φράξια το Λαϊκό Μέτωπο.

Δεν έχουν πρόβλημα οι αριστεροί του σαλονιού με τα πραξικοπήματα κα το απέδειξαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα ανατρέποντας τον Κασσελακη.

Η Νεαρ – Ομπρέλα με τον Χαρίτση θα κωλώσει; Αλίμονο.

Πριν λίγες μέρες λοιπόν έκαναν το επόμενο συνέδριο ως Νεαρ και αποφάσισαν να μην αποφασίσουν όπως στο πρώτο.

Δημιουργική ασάφεια.

Τελικά οι φραξιονιστές με διδακτορικό από το κομμουνιστικό πανεπιστήμιο του ανανεωτικού ‘68 και εκπρόσωπο τον σημερινό Σακελαρίδη (του «πρόεδρε Τσίπρα μη μας ξεχάσεις»)τα κατάφεραν και οδήγησαν τα πράγματα σε νέο αδιέξοδο.

Τωρα πιο ξεκάθαρα ως Νεαρ θα συνεχίσουν να παρακμάζουν όπως ξεκίνησαν από το 1987 ως κκε εσωτερικού Α/Α (το 1968 δόθηκε το έναυσμα & απέδειξαν ότι είναι ικανοί για όλα).

Εκεί κα τότε τελείωσε και η Ανανεωτική Αριστερά και ξεκίνησε σιγά σιγά αλλά σταθερά η παρακμή της γι’αυτό όλα χωρούσαν κάτω από το χαλί ώστε να μη το πάρει χαμπάρι το πόπολο, εμείς.

Εξάλλου έπρεπε να διαχειριστούν την Διαρκή Επετηρίδα (Δ.Ε) των φωτεινών στελεχών και τα ιερά τους τιμαλφή όπως οι Τροτσκιστές την Διαρκή Επανάσταση.

Σήψη ανανεωτική, μια τρέλα αναχρονιστικής και αυτοαναφορικής αριστεράς.

Το κακό κα οξύμωρο είναι ότι στην Νεαρ εντάχθηκε η μοναδική κίνηση μελών του ΣΥΡΙΖΑ που είχε ενδιαφέρον αλλά κατέληξε σε φράξια- μετάλλαξη · τα μέλη της πρώην νεολαίαΣυν και τώρα 6+6 που όπως κατάλαβα η αξιοπρέπεια τους τους οδήγησε να στηρίξουν τον Χαρίτση και όχι τον Σακελαρίου («πρόεδρε Τσίπρα μη μας ξεχάσεις»).

Ως νεολαίοι από το 1998 με κοινωνική καταγωγή τα πανεπιστήμια & τις σπουδές τους, επέλεξαν τον Συνασπισμό της Αριστεράς & προόδου και πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Επέλεξαν την αριστερά όταν αυτή είχε ηττηθεί.

Μετά την κατάρρευση του σοσιαλιστικού κόσμου αυτοί οι νεολαίοι τότε επέλεξαν την αριστερά, τον Συνασπισμό.

Μια αριστερά που δεν είχε να προσφέρει τίποτα στα μέλη της και στην κοινωνία.

Ούτε αφήγημα, ούτε νομοτέλειες, ούτε στρατόπεδο.

Απλά….μια ιδέα του προηγούμενου αιώνα.

Αντιθέτως.

Αυτοί πρόσφεραν τα νιάτα τους ανιδιοτελώς και τις ιδέες τους δημιουργώντας το « Κοινωνικό Φόρουμ» ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση που ήταν η συνταγή για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι προέκυψε και ο Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός, κόντρα στην Δ.Ε.

Η μετάλλαξη τους όμως είναι αποτέλεσμα της συμπάθειας τους προς την «ομπρέλα», η γοητεία των πεφωτισμένων και η υποταγή τους στην ακαδημαϊκή μεσοαστική ευρωπαϊκή αριστερά. Αμετροέπεια!

Ένας Αλτουσέρ είναι αρκετός για την παρακμή κα την αλλοτρίωση.

Τώρα τα στελέχη της Νεαρ απαλλαγμένα από τον Χαρίτση του Λαϊκού Μετώπου επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.

Μια χαρά.

Οι 6+6 και ο Χαρίτσης κατά την άποψη μου πρέπει να σκεφτούν τώρα σοβαρά και απαλλαγμένοι από την σήψη να δουν τι θα κάνουν.

Οι άλλοι – νεαρ- το ξέρουν όπως το ήξεραν πριν 60 χρόνια.

Καλή τύχη συντρόφια!

Πάμε παραπέρα.

#θεωρία_ιδεολογία_πολιτική

#ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

#φιλελευθερισμος

#Βουλή