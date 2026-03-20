Ο Αλέξης Χαρίτσης αποφάσισε να παραιτηθεί από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, όχι όμως και από τη θέση του βουλευτή, αλλά και από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε συνάντηση με τον γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, προκειμένου να διευθετηθούν τα επόμενα βήματα.

Η απόφαση για την παραίτηση, όμως, φέρεται να ελήφθη καιρό πριν, καθώς ο Αλέξης Χαρίτσης είχε χάσει δύο μάχες στο συνέδριο του κόμματος, όπου και πέρασαν προτάσεις της «σκληρής πτέρυγας».

Αποχωρώντας, λοιπόν, από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, παραδίδει τη σκυτάλη στους «σκληροπυρηνικούς» του κόμματος, δηλαδή τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Νίκο Βούτση και Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την αποχώρηση αναμένονται τις επόμενες μέρες.