Στη Λάρισα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη συνέχιση της δίκης για το εξαφανισμένο βιντεοληπτικό υλικό του δυστυχήματος των Τεμπών.

Μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης η Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμα μια φορά την προσπάθεια συγκάλυψης που επιχειρείται ενώ στάθηκε και στην επίθεση που δέχονται οι συγγενείς.

Η Κωνσταντοπούλου παράλληλα, αναφέρθηκε και στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε και ομολόγησε την πλήρη εμπλοκή της κυβέρνησης σε διαδικασίες παρακράτους», ανέφερε μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ίδια τονίζοντας ότι παραβιάστηκε το απόρρητο κάλεσε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ή να ζητήσει την παραίτηση του Γεωργιάδη, ή να παραιτηθεί ο ίδιος άμεσα.

«Σε μια Δημοκρατία δεν είναι ανεκτές αστυνομικές πρακτικές που αντικατοπτρίζουν το παρακράτος», πρόσθεσε η Κωνσταντοπούλου, όπως αναφέρει το larissanet.

Τέλος, κάλεσε και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να παρέμβει, ζητώντας παράλληλα την παραίτησή του.