Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την αντιπαράθεση να ξεφεύγει από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας κυρίως στον υπουργό Υγείας, στον οποίο απηύθυνε ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «βαθύ παρακράτος» και άφησε αιχμές περί πολιτικών ευθυνών που, όπως υποστήριξε, θα πρέπει να οδηγήσουν σε παραιτήσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στρέφοντας τα πυρά της κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, τον χαρακτήρισε «ελεεινό υποκείμενο, τιποτένιο της κοινωνίας και σκουλήκι» ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε από το βήμα της Βουλής, κάνοντας λόγο για την πιο «τοξική» και «δηλητηριώδη» πρόεδρο κόμματος. Επιπλέον, δήλωσε πως θα επιδιώξει να κινηθεί νομικά εναντίον της, τονίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να καταθέτει ακόμη και «15 μηνύσεις την εβδομάδα» προκειμένου, όπως είπε, «να τη δει να οδηγείται στη Δικαιοσύνη».

Το sms στον Χρυσοχοΐδη

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκείνη έκανε λόγο για «ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους», δημοσιοποιώντας μάλιστα μήνυμα που απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στην ανάρτησή της ζητά από τον κ. Χρυσοχοΐδη είτε να καλέσει τον Άδωνι Γεωργιάδη σε παραίτηση είτε να παραιτηθεί ο ίδιος. Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση με ζητήματα κρατικής λειτουργίας, κάνοντας αναφορές στους θανάτους του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ επισημαίνει ότι επικοινώνησε και με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος «τη διαβεβαίωσε πως θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του».

Η απάντηση Γεωργιάδη

Η «μάχη» συνεχίστηκε διαδικτυακά με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…».

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

«Σε φτάνει στα όρια σου, ό,τι χειρότερο σε σάρκα»

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στο One Channel, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε πως «η εικόνα μου να φωνάζω δεν είναι σωστή, αλλά η κ. Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τσακώθηκε με όλους».

Όπως είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «με διέκοπτε ασταμάτητα καθώς μέσα στα πολλά κουσούρια της, είναι απαίσια σε όλα της, είναι και ανάγωγη. Εγώ είμαι ευγενής, αν κάποιος μου μιλά ευγενικά, απαντάω ευγενικά, αλλά αν κάποιος νομίζει ότι μου κάνει bullying αντιδρώ. Η κ. Κωνσταντοπουλου κάνει bullying στη Βουλή. Σε φτάνει στα όρια σου, είναι ό,τι χειρότερο σε σάρκα».

Όπως δήλωσε επίσης «για να την αντιμετωπίσει κάποιος χρειάζεται λεξοτανίλ», αναφέροντας μια ιστορία που έχει ακούσει από γυναίκα άλλου κόμματος.

Είπε, επιπλέον πως «η ιδέα ότι πηγαίνω έναν πολιτικό αντίπαλο στα δικαστήρια δεν μου αρέσει. Αφού μου έκανε μήνυση και με αποκάλεσε κότα επειδή δεν της έκανα εγώ – με ενοχλεί η πονηριά – αφού δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα τι να κάνουμε» ενώ στο ερώτημα τι προσδοκά, ο υπουργός Υγείας απάντησε «έχω και το παράδειγμα του Πολάκη. Φώναζε, φώναζε τον κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα έγινε αρνάκι».

«Το να αντιμετωπίσω το bullying της Κωνσταντοπούλου είναι καθήκον μου στη Δημοκρατία. Θα τσαλακωθώ, θα χάσω ψήφους αλλά είναι καθήκον μου. Στο αντισυστημικό κοινό που απευθύνεται, αν δεν της απαντάμε όπως το έκανε ο Κασιδιάρης χτίζει ένα αφήγημα ότι εμένα με φοβούνται όλοι. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία και να το θεωρούμε αδίκημα και να το επιτρέπουμε στη Βουλή από μια κυρία», δήλωσε.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα

Αφορμή για την έναρξη της κόντρας στάθηκε η ένταση που προηγήθηκε με την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, παίρνοντας τον λόγο μετά το επεισόδιο, είπε ότι «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

«Τη Δευτέρα επειδή με είπατε και κότα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά», είπε, αναφέροντας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

«Αυτό το γνωρίζουν πρώτοι οι βουλευτές της», είπε, σημειώνοντας ότι «είναι η μόνη αρχηγός κόμματος που μέσα σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει. Μπήκε με 8 έμεινε με 5, προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει».

Έπειτα, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπερασπίστηκε τη Βιολάντα. «Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα επί λέξει πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα. Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε, δεν θα περάσει», είπε από το βήμα της Βουλής.