Σε κλίμα οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με την υπόθεση ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, από την Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος να επισκιάζει τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν επιτακτικά ζήτημα κυβερνητικών εξηγήσεων, ενώ η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, αντέτεινε ότι επιχειρείται συνειδητή μετατόπιση της συζήτησης από μια σημαντική μεταρρύθμιση υπέρ των εργαζομένων.

Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία όταν στο βήμα ανέβηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου στο πλαίσιο απάντησης των όσων είχε πει νωρίτερα ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Ν.Δ., χαρακτήρισε τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κηφήνες, με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Γιάννη Πλακιωτάκη, να της ζητά να ανακαλέσει, κάτι που η πολιτική αρχηγός δεν έκανε. Ο διάλογος που διεμήφθη έχει ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέστε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. εννοεί τον βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι δέχεται συνεχείς λεκτικές επιθέσεις και στοχοποίηση από την πλευρά της πλειοψηφίας, κάνοντας λόγο για συστηματική προσπάθεια φίμωσής της, καλώντας την υπουργό Νίκη Κεραμέως να πάρει θέση. «Έχω άποψη και για τις SLAPP αγωγές (σ.σ. «στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού») και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στην επιχείρηση «Βιολάντα». Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας» όπως είπε.

Απαντώντας, η υπουργός Νίκη Κεραμέως επιχείρησε να διαχωρίσει πλήρως την ποινική διάσταση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ από τη θεσμική διαδικασία διαβούλευσης για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Τόνισε ότι ο έλεγχος που διενεργείται αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποσταλεί σχετική ειδοποίηση από την αρμόδια Αρχή, και υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία με διαφάνεια. Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι η συνεργασία της πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί θεσμική υποχρέωση που απορρέει και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις έγινε με τρόπο που στοχεύει σε αυξήσεις μισθών.

Η υπουργός κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αντιφατική στάση, σημειώνοντας ότι επί σειρά ετών ζητούσαν ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά τώρα, όπως είπε, αποφεύγουν να τοποθετηθούν επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές για τη σχέση του με τον συνδικαλιστικό χώρο και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια για τη ΓΣΕΕ και τον επικεφαλής της, επιμένοντας ότι η ευθύνη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βαραίνει πρωτίστως την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να αποφεύγει τον έλεγχο και οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετακυλίσει το βάρος αποκλειστικά στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, αφήνοντας στο απυρόβλητο άλλα πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, είχαν ρόλο στη διαδικασία συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Έθεσε μάλιστα ζήτημα νομιμότητας σε περίπτωση που υπάρχουν υπογραφές αρμοδίων προσώπων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη θεσμική εγκυρότητα της συμφωνίας.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτο, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στη διοίκηση της ΓΣΕΕ. Αντίστοιχα, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά συνέδεσε τη συζήτηση με αποκαλύψεις για προγράμματα κατάρτισης, υποστηρίζοντας ότι οι σκιές δεν περιορίζονται σε ένα πρόσωπο αλλά αγγίζουν και το υπουργείο Εργασίας, ζητώντας επίσης την απόσυρση της ρύθμισης. Τέλος, ο Κώστας Χήτας από την Ελληνική Λύση έκανε λόγο για ύπαρξη μηχανισμών εξουσίας που λειτουργούν παρασκηνιακά, θεωρώντας ότι η υπόθεση Παναγόπουλου αποκαλύπτει βαθύτερες παθογένειες του κρατικού συστήματος.