«Το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών», τονίζει η Ελληνική Αστυνομία μετά από όσα κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δημοσιεύοντας SMS που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Στο SMS που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφραζε την έντονη ενόχλησή της επειδή, όπως υποστήριξε, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πληροφορήθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του. Παράλληλα, ζητούσε από τον αρμόδιο υπουργό να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να αποχωρήσει από το αξίωμά του ή, σε διαφορετική περίπτωση, να αποχωρήσει ο ίδιος.

Στην ανάρτηση που έκανε, παρέθεσε το SMS και έγραψε:

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι “θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του”. Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Η αντιπαράθεση είχε ήδη οξυνθεί στη Βουλή. Ο υπουργός Υγείας πήρε τον λόγο για προσωπικό θέμα, όταν ενημερώθηκε ότι, κατά την απουσία του από την αίθουσα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον είχε χαρακτηρίσει «ελεεινό υποκείμενο». Από το βήμα απάντησε με βαρείς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «ό,τι πιο τοξικό» και «υπερασπίστρια βιαστών», ενώ πρόσθεσε: «Εγώ είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή. Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έγραψε στο Χ: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…», ενώ συνόδευσε το σχόλιό του με γέλια.