Για τις σχέσεις του με τους πρώην πρωθυπουργούς Κ. Καραμανλή και Α. Σαμαρά ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Καταρχάς, εγώ για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Κι αυτό τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω γιατί είναι πολύ νωπό. Θα πω ότι η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μία μοναχική δουλειά. Οι πρωθυπουργοί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις που δώθηκαν εκατέρωθεν, ειδικά για την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα είναι μιας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει», ήταν η απάντηση που έδωσε.

«Να το εκλάβω ως άνοιγμα αυτό που κάνατε μόλις;», ρωτήθηκε στη συνέχεια από τον δημοσιογράφο.

«Μπορείτε να το εκλάβετε όπως αντιλαμβάνεστε», ήταν η αντίδραση του κ. Μητσοτάκη.