Live η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ
Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση και με liveblog τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη από την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή ομιλία του, κατά την οποία ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης των φορολογουμένων.
Ερώτηση: Θα ταξιδέψετε σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσετε τον Ερντογάν. Στο φως όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο, πώς αξιολογείτε τις προοπτικές της τουρκικής προσέγγισης και σε αυτό που ονομάσαμε «ήρεμα νερά»; Μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την πολιτική; Έχετε ζητήσει από την Τουρκία την άρση του casus belli για να συμφωνήσει η Ελλάδα σε χρηματοδοτήσεις από τον μηχανισμό SAFE. Θα το βάλετε ξανά; Πιστεύετε ότι θα το δεχτούν;
Απάντηση: Η εξωτερική πολιτική προσαρμόζεται πάντα στις καταστάσεις. Επιδιώκω τα ήρεμα νερά αλλά από θέσεις ισχύος και χωρίς εκπτώσεις για τα εθνικά συμφέροντα. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αλλάξει πολλά. Η Ελλάδα έκανε κινήσεις που απέδειξαν ότι ασκεί την κυριαρχία της με τρόπο διαφορετικό από το παρελθόν. Να θυμίσω τον θαλάσσιο σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα. Όμως εμείς, όταν προκηρύξαμε τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το κάναμε με βάση το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την υφαλοκρηπίδα και όχι κάποιοι άλλοι. Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας.
Θα εξακολουθώ να μιλάω με τον κ. Ερντογάν, να είμαι ειλικρινής. Για το ζήτημα του casus belli, είναι 30 χρόνια από το 1995 που ψήφισαν οι Τούρκοι αυτήν την απαράδεκτη απειλή. Αν πραγματικά θέλουμε εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Να επαναλάβω ότι όσο υπάρχει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.
Ερώτηση: Ένα από τα θέματα που απασχολούν είναι το μεταναστευτικό. Σε λίγες εβδομάδες λήγει το έκτακτο καθεστώς για την αναστολή αιτημάτων ασύλου όσων έρχονται από τη Λιβύη, που παρουσιάσατε λόγω των πολύ αυξημένων ροών που καταγράφηκαν στην Κρήτη. Θα παραταθεί αυτό το καθεστώς; Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αποτροπή ροών, ασχέτως της αυστηροποίησης του πλαισίου κράτησης (άκουσα κάποια στελέχη της ΝΔ να διαφοροποιούνται ελαφρώς και να τάσσονται υπέρ περισσότερων οδών νόμιμης μετανάστευσης). Το 2026 η χώρα μας θα πρέπει να παίρνει πίσω μετανάστες που συλλαμβάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας μπει από την Ελλάδα βάσει του νέου κανονισμού.
Απάντηση: Από την κρίση του Έβρου, όταν η Ελλάδα προφύλαξε τα σύνορά της, είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μία πολύ αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, που ξεκινά από τη μέγιστη δυνατή προστασία των συνόρων μας. Τότε ήμασταν μειοψηφία στην Ευρώπη· τότε την Ευρώπη απασχολούσαν περισσότερο οι δευτερογενείς ροές. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω ότι πια, η ΕΕ έχει έρθει και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις. Προστασία των συνόρων, καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν πρώτη προτεραιότητα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παράνομη μετανάστευση.
Τα έκτακτα μέτρα που πήραμε στην περίπτωση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη είχαν ήδη αποτελέσματα. Τον Αύγουστο έφτασαν λιγότεροι από τη Λιβύη από ό,τι έφτασαν όλο τον Ιούλιο. Όπως αποτελεσματική είναι η φύλαξη των συνόρων και στον Έβρο με τον φράχτη, αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Απόδειξη της αποτελεσματικότητας είναι ότι, σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου το μεταναστευτικό μαζί με την ακρίβεια είναι τα δύο θέματα που απασχολούν, αυτό δεν συμβαίνει στην πατρίδα μας, σε αντίθεση με το παρελθόν.
Θα επιμείνουμε σε αυτήν την πολιτική, που συνδυάζεται με μία λελογισμένη λογική πολιτικών υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης. Δεν είμαι εναντίον της νόμιμης μετανάστευσης, είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να καθορίζουμε εμείς ποιοι θα έρθουν στην πατρίδα μας και όχι οι διακινητές.
Ερώτηση: Έχουν μεσολαβήσει 10 χρόνια από το 2015, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Το τελευταίο διάστημα ακούγεται το rebranding του κ. Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Ένα σχόλιο από εσάς. Πίσω από τις γραμμές της χθεσινής ομιλίας άκουσα μια αιχμή. Υπάρχουν συμφέροντα που επιδιώκουν να επαναφέρουν τον κ. Τσίπρα.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα, που παραμένει εν ενεργεία βουλευτής, αφορά τον χώρο της Αριστεράς. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική γιατί οδήγησε το κόμμα που ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε σε δύο συντριπτικές ήττες. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Γνωρίζετε πώς έχω πορευθεί πολιτικά. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Τσίπρα το 2019 και το 2023. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σχετικά με το δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι υπάρχουν συμφέροντα, Μέσα, επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Γιατί το κάνουν, ποιον εξυπηρετούν, αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδρασή τους στην κυβέρνηση, συμβαίνουν πάντα στο χώρο της πολιτικής, δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά.
Ερώτηση: Λέγατε ότι η παραβατικότητα και η ανομία τελειώνει την επομένη των εκλογών. Ωστόσο βλέπετε ακόμα και δράση του οργανωμένου εγκλήματος ακόμα και τη «μαφία της Κρήτης». Μήπως δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για την επιβολή του νόμου;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τη μάχη αυτή την κερδίζουμε κάθε μέρα. Η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος που αντιμετωπίζονται από αυτό που αποκαλούμε «ελληνικό FBI» που έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Λαθρεμπόριο τσιγάρων, καυσίμων. Αντιμετώπιση οργανωμένων συμμοριών στο ποδόσφαιρο. Θυμηθείτε την εικόνα στα γήπεδα πριν δύο χρόνια. Θα αναγνωρίσει κάθε καλόπιστος ότι εκεί έχει γίνει μια πολύ σημαντική πρόοδος.
Το ίδιο και μ' αυτή τη συμμορία στην Κρήτη. Το έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το ερώτημα είναι κάνει κανείς κάτι γι' αυτό; Η απάντηση είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει. Αποκαλύψαμε κυκλώματα και εντός του Δημοσίου. Όλες αυτές είναι επιτυχίες που πιστοποιούν ότι η κυβέρνηση αυτή στο ζήτημα της νομιμότητας παντού δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση στον ΚΟΚ. Όλα αυτά αποδεικνύουν την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή αυτής της ατζέντας. Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι, αλλά έχουμε κερδίσει περισσότερες από όσες έχουμε χάσει. Η Ελλάδα είναι ευνομούμενο κράτος και είναι χρέος μας να εξαλείψουμε εστίες οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς.
Ερώτηση: Να πάμε στο θέμα του καλωδίου. Γνωρίζατε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιαστήκατε; Είχατε εικόνα για την εισαγγελική έρευνα από τις Βρυξέλλες; Επειδή ακούμε ότι το καλώδιο θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο, ποιος είναι τελικά ο κατάλληλος χρόνος; Φοβάστε ότι αν καθυστερούμε δικαιώνεται η θέση της Τουρκίας;
Απάντηση: Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που θα ωφελήσει πρωτίστως την Κύπρο, που είναι ενεργειακά απομονωμένη και γι’ αυτό η ΕΕ έκρινε ότι πρέπει να παράσχει τη γενναία βοήθεια, πάνω από 650 εκατ. ευρώ, προκειμένου η Κύπρος να είναι κι αυτή συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας. Η Ελλάδα έτρεξε να βοηθήσει την Κύπρο όταν ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ. Πρόθεση είναι να ξεκινήσει το έργο, να ολοκληρωθεί και να υπάρχει απόλυτη σύμπνοια με την Κύπρο προκειμένου να γίνει πράξη. Για να ολοκληρωθεί το έργο, πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει ότι το θέλει και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο για ρυθμιστικές χρεώσεις. Τεχνικά ζητήματα που θα πιστοποιήσουν ότι η Κύπρος εννοεί αυτό που λέει, ότι δηλαδή το έργο είναι εθνικά επωφελές και πρέπει να γίνει.
Ταυτόχρονα, η διασύνδεση για την Ελλάδα δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας όσον αφορά τις διασυνδέσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει δισ. ευρώ για να ολοκληρώσουμε τη διασύνδεση της Κρήτης, που έχει τεράστια σημασία για όλα τα νοικοκυριά, και αφορά τις συνδέσεις με τα Δωδεκάνησα και με το Βόρειο Αιγαίο. Φυσικά, έχουμε μπροστά μας και το τεράστιο έργο της διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Επομένως, όταν μιλάμε συνολικά, για την Ελλάδα η διασύνδεση με την Κύπρο είναι σημαντική κυρίως όσον αφορά στη βοήθεια προς την Κύπρο. Για την Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Τα υπόλοιπα έργα είναι πολύ κρίσιμα.
Ερώτηση: Έχετε αναφερθεί στο γεγονός ότι η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση ευημερίας. Η πολιτική σταθερότητα περνά μέσα από ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Το παρόν πολιτικό σκηνικό δίνει δύσκολο να δώσει αυτοδυναμία. Έχετε πρόθεση ως το τέλος της τετραετίας να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Αλλιώς υπάρχουν προϋποθέσεις για κυβέρνηση συνεργασίας;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Την περίμενα αυτή την ερώτηση για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει υπάρξει συνέντευξη Τύπου που να μην μου τίθεται. Η απάντηση θα είναι ίδια. Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να γνωρίζουν οι πολίτες και τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν στην εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν δύο φορές. Η αυτοδυναμία φαινόταν δύσκολη και το 2023, αλλά επιτεύχθηκε. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου.
Όταν υλοποιείς ένα σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας αναμένεις το σχέδιο αυτό να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027. Η ερώτησή σας για τις εκλογές νομίζω ότι δεν μπορεί στην παρούσα συγκυρία να απαντηθεί από εμένα. Ο ελληνικός λαός θα εκφράσει την προτίμησή του αυτός είναι ο κυρίαρχος. Αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Ερώτηση: Ουσιαστικά οι χθεσινές ανακοινώσεις ήταν αφιερωμένες στο δημογραφικό. Ακούσαμε φοροελαφρύνσεις που εστιάζουν στις οικογένειες. Αρχικά, θα ήθελα μια διευκρίνιση αν αφορούν εισοδήματα του 2025 ή του 2026. Γενικεύοντας όμως τα περί της οικονομίας, είπατε ότι έχουμε πλεονάσματα, όμως έχουμε προβλήματα και κυρίως την ακρίβεια τροφίμων και δεν ακούσαμε κάτι για αυτά.
Ερώτηση: Το ερώτημα αφορά κάτι που δεν ανακοινώσατε χθες. Δεν περιλαμβάνεται ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είπατε ότι εξετάσατε το ενδεχόμενο και ότι καταλήξατε ότι η δική σας πρόταση είναι πιο δίκαιη. Η αντιπολίτευση και κομμάτια της κοινωνίας υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα ήταν οικονομικά βιώσιμο. Τι απαντάτε σ' αυτό; Υπάρχει στο σχέδιο, αν τα δημοσιονομικά δεδομένα γίνουν καλύτερα να το δούμε μπροστά μας;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Να περιγράψω το κεντρικό πλαίσιο των ανακοινώσεων. Συνιστούν μια από τις πιο τολμηρές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Το γεγονός ότι διαθέτουμε ένα σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση, οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν μέτρα λιτότητας.
Εμείς είμαστε στην αντίθετη θέση επειδή η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε πιο γρήγορα από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό μέρισμα για το 2026 ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Αν ήταν μεγαλύτερο θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες που αποτελόυν και το θεμέλιο της πολιτικής μας. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση που ευνοεί πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας.
Το κάναμε γιατί θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος να υπηρετηθεί μια φιλελεύθερη πολιτική είναι με περισσότερα χρήματα στις τσέπες του κόσμου. Ο 13ος μισθός θα κόστιζε 1,3 - 1,4 δισ. Είναι μια θεμιτή προσέγγιση. Δεν μπορείς όμως να έχεις και τα δύο. Φιλοδοξώ και ευελπιστώ η πολιτική της παραγωγής υγειών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου.