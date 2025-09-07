Live η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ

Ερώτηση: Ένα από τα θέματα που απασχολούν είναι το μεταναστευτικό. Σε λίγες εβδομάδες λήγει το έκτακτο καθεστώς για την αναστολή αιτημάτων ασύλου όσων έρχονται από τη Λιβύη, που παρουσιάσατε λόγω των πολύ αυξημένων ροών που καταγράφηκαν στην Κρήτη. Θα παραταθεί αυτό το καθεστώς; Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αποτροπή ροών, ασχέτως της αυστηροποίησης του πλαισίου κράτησης (άκουσα κάποια στελέχη της ΝΔ να διαφοροποιούνται ελαφρώς και να τάσσονται υπέρ περισσότερων οδών νόμιμης μετανάστευσης). Το 2026 η χώρα μας θα πρέπει να παίρνει πίσω μετανάστες που συλλαμβάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας μπει από την Ελλάδα βάσει του νέου κανονισμού.

Απάντηση: Από την κρίση του Έβρου, όταν η Ελλάδα προφύλαξε τα σύνορά της, είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μία πολύ αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, που ξεκινά από τη μέγιστη δυνατή προστασία των συνόρων μας. Τότε ήμασταν μειοψηφία στην Ευρώπη· τότε την Ευρώπη απασχολούσαν περισσότερο οι δευτερογενείς ροές. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω ότι πια, η ΕΕ έχει έρθει και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις. Προστασία των συνόρων, καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν πρώτη προτεραιότητα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παράνομη μετανάστευση.

Τα έκτακτα μέτρα που πήραμε στην περίπτωση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη είχαν ήδη αποτελέσματα. Τον Αύγουστο έφτασαν λιγότεροι από τη Λιβύη από ό,τι έφτασαν όλο τον Ιούλιο. Όπως αποτελεσματική είναι η φύλαξη των συνόρων και στον Έβρο με τον φράχτη, αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Απόδειξη της αποτελεσματικότητας είναι ότι, σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου το μεταναστευτικό μαζί με την ακρίβεια είναι τα δύο θέματα που απασχολούν, αυτό δεν συμβαίνει στην πατρίδα μας, σε αντίθεση με το παρελθόν.

Θα επιμείνουμε σε αυτήν την πολιτική, που συνδυάζεται με μία λελογισμένη λογική πολιτικών υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης. Δεν είμαι εναντίον της νόμιμης μετανάστευσης, είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να καθορίζουμε εμείς ποιοι θα έρθουν στην πατρίδα μας και όχι οι διακινητές.