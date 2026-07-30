Οι αγώνες ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός – Πάκσι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (30/7).

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και θέλουν να σφραγίσουν την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League ενώ εκτός έδρας νίκη, με 2-1, είχαν πετύχει και οι «πράσινοι» και είναι έτοιμοι να περάσουν στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

19:00 Novasports Prime Μόντσα – Άρης Φιλικός Αγώνας

20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου UEFA Europa League

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Πάκσι UEFA Conference League