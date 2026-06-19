Ο αγώνας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (19/6).
Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς καθώς πήραν νίκες στους πρώτους τους αγώνες και όποια επικρατήσει στην αναμέτρησή τους θα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους «32».
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
14:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
16:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
17:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
18:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
19:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
20:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Ντόχα
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΗΠΑ – Αυστραλία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου