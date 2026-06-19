Ο αγώνας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (19/6).

Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς καθώς πήραν νίκες στους πρώτους τους αγώνες και όποια επικρατήσει στην αναμέτρησή τους θα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους «32».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

14:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)

16:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

17:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

18:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

19:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

20:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Ντόχα

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΗΠΑ – Αυστραλία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου