Ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Ιταλία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (7/5).

Τρεις μέρες μετά το 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιστρέφει στη δράση για ένα νέο φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο την Ιταλία των πάρα πολλών αλλαγών, αυτή τη φορά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026Γκραν Πρι Ουγγαρίας

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας

15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μονακό Αγώνας

16:00 Novasports Start Λιχτενστάιν – Κύπρος Φιλικός

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βέτσλαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga

16:00 Eurosport 1 Κόμπολι – Ζβέρεφ Τελικός Roland Garros

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco αγώνας Μηχανοκίνητα

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Στοκχόλμη

19:30 Novasports Prime Δανία – Ουκρανία Φιλικός

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HDΑναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:45 Novasports Start Κροατία – Σλοβενία Φιλικός

22:00 Novasports 1HD Λας Πάλμας – Μάλαγα Ποδόσφαιρο

22:00 ALPHA Ελλάδα – Ιταλία Φιλικός