Ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Ιταλία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (7/5).
Τρεις μέρες μετά το 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιστρέφει στη δράση για ένα νέο φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο την Ιταλία των πάρα πολλών αλλαγών, αυτή τη φορά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026Γκραν Πρι Ουγγαρίας
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας
15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μονακό Αγώνας
16:00 Novasports Start Λιχτενστάιν – Κύπρος Φιλικός
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βέτσλαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga
16:00 Eurosport 1 Κόμπολι – Ζβέρεφ Τελικός Roland Garros
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco αγώνας Μηχανοκίνητα
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Στοκχόλμη
19:30 Novasports Prime Δανία – Ουκρανία Φιλικός
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HDΑναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
21:45 Novasports Start Κροατία – Σλοβενία Φιλικός
22:00 Novasports 1HD Λας Πάλμας – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
22:00 ALPHA Ελλάδα – Ιταλία Φιλικός