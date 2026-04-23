Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών στο χάντμπολ, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (23/4).

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν οι νικητές στο πρώτο ματς και θέλουν τη νίκη και τώρα για να κάνουν το 2-0 και να προκριθούν στους τελικούς, οι «ασπρόμαυροι» όμως είναι αποφασισμένοι να κάνουν το 1-1 και να στείλουν τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς Μαδρίτη ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Σεβίλλη La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports 2HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports Prime Οβιέδο – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ Sky Bet EFL League Two

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal