Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ANT1 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στο 35ο επεισόδιο:

Ο Ρουκάκας τελικά ζει και βασιλεύει και τα παίζει όλα για όλα, όταν συναντάει ξανά τον Δάκη. Παράλληλα, ο Μιχαήλος είναι ο πρώτος που θα γνωρίσει το «άλλο» πρόσωπο της Δήμητρας, χωρίς, όμως, να γνωρίζει ακόμα την πραγματική της ταυτότητα. Από την άλλη, η Μαλεφιτσάκη αποφασίζει κρυφά να την παρακολουθήσει και οι υποψίες της επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο τρόπο. Το «μεγάλο και ανώτερο» αποκαλύπτεται απότομα και άγρια σε Νίκο, Φώντα, Μιχαήλο και Βιβή και τα πράγματα, πλέον, αρχίζουν να μπαίνουν σε μία επικίνδυνη, αλλά και μη αναστρέψιμη τροχιά.

Δείτε sneak preview:

Ο κλοιός της Καθεδρίας έχει αρχίσει να σφίγγει επικίνδυνα γύρω από τον Μιχαήλο και τα 3 αδέρφια…

Δείτε το trailer: