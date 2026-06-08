Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 26:

Ανοίγουν οι κάλπες στο ΣΟΥΠΕΡ! Ο Δημήτρης προκηρύσσει ψηφοφορία για τον επίσημο εκπρόσωπο των υπαλλήλων και όλοι μπαίνουν στον προεκλογικό πυρετό. Η Σταυρούλα αναλαμβάνει την προεκλογική εκστρατεία της Έφης -κυρίως για να μπει στο μάτι του Ζαχαρία… Ο Ζαχαρίας αποφασίζει να κερδίσει εκείνος -για να μπει εξίσου στο μάτι της Σταυρούλας… Ο Αντώνης βρίσκεται σε δίλημμα καθώς τάζει την ψήφο του και στη Ρένα και στη Φρόσω… Και ο Περικλής αποφασίζει να κερδίσει με θεμιτά και αθέμιτα μέσα. Το μόνο του εμπόδιο… είναι η αδέκαστη Χαριστέλλα. Ποιος θα γίνει τελικά ο νέος εκπρόσωπος των υπαλλήλων του ΣΟΥΠΕΡ;

Δείτε sneak previews:

Σε προεκλογικό πυρετό απόψε το ΣΟΥΠΕΡ!

Ο Περικλής εκβιάζει τον Δημήτρη για να… «σπρώξει» την υποψηφιότητά του!

Δείτε το trailer:

Guest: Αγγελική Ξενία, Ολυμπία Δεδοπούλου