Απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου, είναι η τρίτη ημέρα της μαγειρικής «μητέρας των μαχών» στο MasterChef 10 και η αναμέτρηση για την απόλυτη επικράτηση ανάμεσα στη Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα κορυφώνεται!

Στην αποψινή δοκιμασία οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δεν θα είναι μόνοι τους στην κουζίνα του MasterChef 10.

Μαζί τους θα είναι ο Culinary Consultant τουMasterChef, Νίκος Θωμάς, γνωστός για τη δημιουργικότητα και την ιδιαίτερη μαγειρική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τα πιάτα του, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονη γαστρονομική αντίληψη.

Ένας chef που τολμά τόσο μαγειρικά, όσο και στυλιστικά, δημιουργώντας πιάτα που ξεχωρίζουν.

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Δευτέρα 8.6.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Δευτέρα 8.6.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: