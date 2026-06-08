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Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται με νέα επεισόδια γεμάτα εξελίξεις.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Αλίκη και ο Πέτρος σχεδιάζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία, σίγουροι πως μαζί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Ωστόσο, η αποκάλυψη της συνεργασίας της Κυβέλης με τον Χατζημήτρο εξοργίζει την Αλίκη, που είναι έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά με τη μητέρα της, παρά τις προσπάθειες του Πέτρου να την ηρεμήσει. Ο Άρης προσπαθεί να πείσει τη Θάλεια να τον ακολουθήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο τολμηρό σχέδιο, που θα πανικοβάλει τον Ρήγα και θα τον αναγκάσει να αποκαλυφθεί. Η Κυβέλη και ο Ρήγας ανακαλύπτουν ότι ο Χατζημήτρος τους εξαπατά και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται μέσα από φόβους, μυστικά και βαθιές ανασφάλειες. Η Μελίνα παίζει επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Χατζημήτρο, την ώρα που εκείνος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Η αγωνία για τη Μελίνα φέρνει τον Χαραλάμπη και τη Θεώνη σε σύγκρουση, καθώς παλιά διλήμματα επιστρέφουν και δοκιμάζουν τη σχέση τους.

Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel

Δείτε sneak preview:

Η Μελίνα αποκαλύπτει τα ύπουλα σχέδια του Χατζημήτρου – Θα προλάβουν να τη σώσουν Κυβέλη και Ρήγας;