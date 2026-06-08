Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται με νέα επεισόδια γεμάτα εξελίξεις.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Αλίκη και ο Πέτρος σχεδιάζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία, σίγουροι πως μαζί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Ωστόσο, η αποκάλυψη της συνεργασίας της Κυβέλης με τον Χατζημήτρο εξοργίζει την Αλίκη, που είναι έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά με τη μητέρα της, παρά τις προσπάθειες του Πέτρου να την ηρεμήσει. Ο Άρης προσπαθεί να πείσει τη Θάλεια να τον ακολουθήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο τολμηρό σχέδιο, που θα πανικοβάλει τον Ρήγα και θα τον αναγκάσει να αποκαλυφθεί. Η Κυβέλη και ο Ρήγας ανακαλύπτουν ότι ο Χατζημήτρος τους εξαπατά και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται μέσα από φόβους, μυστικά και βαθιές ανασφάλειες. Η Μελίνα παίζει επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Χατζημήτρο, την ώρα που εκείνος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Η αγωνία για τη Μελίνα φέρνει τον Χαραλάμπη και τη Θεώνη σε σύγκρουση, καθώς παλιά διλήμματα επιστρέφουν και δοκιμάζουν τη σχέση τους.

Δείτε sneak preview:

Η Μελίνα αποκαλύπτει τα ύπουλα σχέδια του Χατζημήτρου – Θα προλάβουν να τη σώσουν Κυβέλη και Ρήγας;