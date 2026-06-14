Νέες απειλές, επικίνδυνες συμμαχίες και κρίσιμες αποφάσεις δοκιμάζουν τις αντοχές των ηρώων

της αγαπημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» και οδηγούν τις εξελίξεις σε ένα από τα πιο

δραματικά και καθηλωτικά σημεία της σεζόν.



Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 15 έως και την

Παρασκευή 19 Ιουνίου:

Επεισόδιο 139 (Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 23:00) – Η γη της ελιάς



Ο Κουράκος καλύπτει την αυτοκτονία της Ασπασίας προκειμένου να κηδευτεί κανονικά, ενώ ο Στάθης και η Κούλα τα βάζουν με τους ίδιους που δεν πήραν είδηση ότι η Ασπασία τους αποχαιρετούσε για πάντα. Η Αλεξάνδρα σοκάρεται με τον θάνατο της φίλης της και η Ερωφίλη με τον Μανώλη ταξιδεύουν από την Κρήτη για να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους. Η Μαρουσώ κι ο Αντώνης σκέφτονται να κάνουν μια γερή μπάζα και να το σκάσουν, καθώς οι εντάσεις με τον Παυλή και τη Χριστιάνα έχουν οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα.

Η Μυρτώ γράφει ένα γράμμα στον Κουράκο με σκοπό να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Την ημέρα της κηδείας της Ασπασίας, τα κοντινά της πρόσωπα λαμβάνουν αποχαιρετιστήρια δώρα από εκείνη.

Επεισόδιο 140 (Τρίτη 16 Ιουνίου στις 23:00) – Η γη της ελιάς



Η Ισμήνη απαιτεί από τον Λυκούργο να προχωρήσει το διαζύγιό της με τον Κωνσταντίνο σε αντιδικία, καθώς είναι πληγωμένη και δεν σκοπεύει να του χαρίσει τίποτα. Την ίδια στιγμή, μια σκοτεινή σκιά αρχίζει να πλανάται πάνω από τη ζωή του Στέφανου, καθώς ένας άντρας παρακολουθεί όλη του την οικογένεια. Ο Λυκούργος συναντά τον Κωνσταντίνο κρυφά και οι δύο άντρες κάνουν μια μυστική συμφωνία, η οποία, αν φτάσει στα αφτιά της Ισμήνης, το ξέσπασμά της θα είναι ανεξέλεγκτο.

Ο Αντώνης κάνει ένα μοιραίο λάθος και ανοίγεται υπερβολικά σε μια τηλεφωνική συνομιλία, «καίγοντας» τη Χριστιάνα, χωρίς να υποψιάζεται ότι η αστυνομία ακούει κάθε του λέξη. Ο Λυκούργος καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο και, με τη βοήθεια του Παρασκευά, σκοπεύει να αναγκάσει τη Χάιδω να επιστρέψει στο σπίτι. Η Φρύνη, απελπισμένη, μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι του Κωνσταντίνου, αφήνοντας πίσω της ένα γράμμα όπου εξηγεί τα πάντα. Την ίδια ώρα, η Αριάδνη βρίσκει τυχαία ένα σημείωμα της Μυρτώς προς τον Γιώργη.

Επεισόδιο 141 (Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 23:00) – Η γη της ελιάς



Ο Κωνσταντίνος παρακαλάει τη Φρύνη να γυρίσει πίσω στο σπίτι, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη, καθώς θέλει να βγει πρώτα το διαζύγιό του. Ο Λυκούργος παραμυθιάζει την Ισμήνη ότι ακύρωσε την αίτηση διαζυγίου και θα προχωρήσουν σε αντιδικία, ενώ δεν έχει κάνει καμία ενέργεια. Η Αριάδνη προειδοποιεί τη Μυρτώ να κρατηθεί μακριά από τον Κουράκο, αλλά εκείνη της εξηγεί ότι τον έχει ξεπεράσει κι είναι πια με τον Παρασκευά. Ο Παρασκευάς οργανώνει ένα τέχνασμα για να φέρει κοντά τον Μιχάλη και την Ισμήνη. Η Χάιδω παίρνει είδηση το σχέδιο του Λυκούργου και δεν ενδίδει στον πειρασμό. Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι ο άγνωστος άντρας που πήρε λεφτά από τον Πότη είναι ο πατέρας του και τρέμει για την επόμενη κίνησή του.

Ο Κωνσταντίνος ανοίγει τη διαθήκη της Ασπασίας και η Κούλα μαθαίνει ότι είναι η μοναδική κληρονόμος. Η Αλεξάνδρα ζητάει από τον Στάθη να μην είναι απόλυτος με την Ερωφίλη, ενώ η Μαργαρίτα ενημερώνει την Αθηνά για το δράμα που παίζεται στην Κρήτη. Η Μαρουσώ εντοπίζει τον κοριό στα κλειδιά του Ρούσσου και τρομοκρατείται.

Επεισόδιο 142 (Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 23:00) – Η γη της ελιάς



Η Μαρουσώ, ιδιαίτερα αναστατωμένη, πληροφορεί τον Αντώνη πως το μπρελόκ του Ρούσσου είναι συσκευή παρακολούθησης. Ο Αντώνης δεν την παίρνει στα σοβαρά και προσπαθεί να την καθησυχάσει. Ο Στέφανος, σίγουρος ότι ο πατέρας του τριγυρνάει στη Μάνη, προειδοποιεί τον Στάθη και τη Μαργαρίτα προκειμένου να μην πέσουν κι αυτοί θύματά του όπως ο Πότης. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Στέφανου έχει πάρει χρήματα με το ίδιο κόλπο κι από τον Λυκούργο. Η Κούλα, που πλέον είναι δικαιούχος της κληρονομιάς της Ασπασίας, δεν νιώθει καλά με αυτή την εξέλιξη και θέλει να επιστρέψει στη Βασιλική την περιουσία της μάνας της.

Έτσι, ζητάει από τον Στάθη και τον Στέφανο να την πείσουν, αλλά η Βασιλική είναι αρνητική. Ο Παυλής και η Δάφνη καλούν την Χριστιάνα στο σπίτι τους και, με τρόπο, προσπαθούν να της βγάλουν κάθε υποψία από το μυαλό, όμως εκείνη ξέρει πια ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο πατέρας του Στέφανου μπαίνει κρυφά στο σπίτι του γιου του, τον βλέπει η Μαλένα, αλλά δεν την πιστεύει κανείς. Ο Ρούσσος πηγαίνει στην αποθήκη για να συναντήσει τον Στέλιο, αλλά δεν ξέρει ότι τον παρακολουθεί η Μαρουσώ, η οποία του βάζει το όπλο στο κεφάλι και του ζητάει να δει το μπρελόκ.



Επεισόδιο 143 (Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 22:00) – Η γη της ελιάς



Η Χριστιάνα προμηθεύεται νέο όπλο και ειδοποιεί τους Ιταλούς ότι ο Αντώνης είναι πια αναλώσιμος, ενώ ο Αντώνης και η Μαρουσώ ετοιμάζονται να το σκάσουν στη Βραζιλία μετά την παραλαβή των κοριτσιών. Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον πατέρα του στα ίσια και του ζητάει να φύγει από το χωριό, αλλά εκείνος βάζει στο στόχαστρο τη Βασιλική και καταφέρνει να την συγκινήσει.

Το διαζύγιο του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης βγαίνει κι εκείνη τα βάζει με τον Λυκούργο που της είπε ψέματα ότι το είχε ακυρώσει. Στη συνέχεια, περνάει στην αντεπίθεση και στέλνει την Αιμιλία στο σπίτι του Κωνσταντίνου, με σκοπό να διώξει τη Φρύνη από εκεί. Ο Μανώλης ειδοποιεί την Αλεξάνδρα να γυρίσει στην Κρήτη γιατί πλησιάζει η ώρα της τελευταίας πράξης κι εκείνη ζητάει από τη Μαργαρίτα να πάει μαζί της για συμπαράσταση. Ο Παρασκευάς καλεί τη Μυρτώ σε επίσημο γεύμα, στο σπίτι, αλλά ο Λυκούργος έχει τις κλειστές του. Η Φρύνη συνειδητοποιεί ότι η Ισμήνη θα τους κάνει τη ζωή δύσκολη με το θέμα του παιδιού και ζητάει από τον Κωνσταντίνο να παντρευτούν.