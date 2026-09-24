Ο Πάνος Κατσαρίδης μίλησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου για τις ανάγκες της εκπομπής «Happy Day», όπου αναφέρθηκε στη λήξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Μου έγινε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για ένα concept εβδομαδιαίο ψυχαγωγικό. Έκανα ραντεβού, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Δεν με στενοχωρεί αν φέτος μείνω εκτός τηλεόρασης, γιατί λέω ότι κάθε εμπόδιο για καλό. Μετά από μια τόσο έντονη χρονιά που είχα πέρυσι εγώ, πρώτη φορά σε καθημερινό και με τον Γιώργο, ίσως έτσι πρέπει να γίνει», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

Για τη συνεργασία του με την εκπομπή «Το Πρωινό» που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας, ο Πάνος Κατσαρίδης σημείωσε: «Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Δηλαδή δεν το έχω μετανιώσει στιγμή. Πήρα πάρα πολλά πράγματα, τη χάρηκα, πέρασα καλά στο “Πρωινό” και με την ομάδα και με όλους. Το τι έγινε, δεν ξέρω ούτε εγώ να σου το πω ακριβώς. Δεν έχω ούτε πικρία, ούτε τίποτα. Στεναχωρήθηκα. Δεν έχει καμία σημασία, ό,τι έγινε ας μείνει πίσω. Με τον Γιώργο η σχέση μας ήταν πολύ στενή, πολύ πριν συνεργαστούμε. Δεν αλλάζει κάτι. Σίγουρα η σχέση μας πέρασε την αμηχανία της. Είμαστε φίλοι, αυτό δεν αλλάζει. Δεν έχουμε να λύσουμε τίποτα. Εγώ δεν ξέρω αν τελικά ήταν απόφαση του Γιώργου, απόφαση του καναλιού. Δεν έχει σημασία, πάμε παρακάτω. Προφανώς θέλανε να κάνουνε οι άνθρωποι κάποιες αλλαγές και να είναι πιο ανανεωμένοι», συμπλήρωσε ο Πάνος Κατσαρίδης.

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είμαι μπροστά από τις κάμερες. Άκουγα φέτος το καλοκαίρι να λένε ότι βγήκα και κλαιγόμουνα, γιατί έχασα τη δουλειά μου και ότι είμαι κλαψιάρης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που κάνει την τηλεόραση από ψώνιο, ούτε γιατί δεν έχει τι να κάνει και ξυπνάει στις 6:30 το πρωί να τρέχει. Οπότε όχι, δεν έχω ψωνιστεί. Θέλω να δουλεύω. Έστειλα το καλοκαίρι μήνυμα σε μια παρουσιάστρια για δουλειά και το μήνυμα το έκανε φέιγ βολάν και έλεγε τον έδιωξαν από τον Λιάγκα και τώρα ζητάει δουλειά», συμπλήρωσε στη συνέχεια.