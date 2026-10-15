Ο Πάνος Κατσαρίδης μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μάλιστα ανέφερε ότι περίμενε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ήταν εξαιρετική συνεργασία, εγώ πέρασα πολύ καλά. Με προβλήματα ωστόσο που υπήρχαν, δεν θα πούμε ποτέ ότι ήταν όλα απροβλημάτιστα. Αλλά ούτε επειδή έφυγα θα σου πω ότι όσο ήμουν εκεί δεν πέρασα καλά. Κάποια πράγματα θέλω να τα κρατήσω για τον εαυτό μου, γιατί είναι αυτά που πήρα εγώ φεύγοντας στην τσάντα μου, ας πούμε. Περίμενα ότι θα συνεχίσω στον ΑΝΤ1, ένιωσα μεγάλη στεναχώρια. Είναι όπως οι σχέσεις που χωρίζεις και θέλεις να τις βάλεις στο ωραίο χρονοντούλαπο και να πεις οτι προχωράς», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

Όσο για το αν έχουν υπάρξει στιγμές που ένιωσε άβολα όταν κλήθηκε να σχολιάσει τους διάσημους φίλους του, ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε: «Τηλεοπτικά ένιωσα άβολα, όταν έπρεπε να αναγκαστικά να σχολιάσω φίλους μου. Αυτό με τη Δέσποινα Βανδή είναι ένα παράδειγμα. Είδα ότι και ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή είπε ότι κακώς έπαιξε αυτό το θέμα. Θα σου πω ότι ξέρουν όλοι ότι τα θέματα τα αποφασίζουν οι αρχισυντάκτες και οι παρουσιαστές. Άρα, τουλάχιστον για αυτό, δεν έχουν ευθύνη οι άνθρωποι στο πάνελ. Οι άνθρωποι στο πάνελ έχουν ευθύνη για τον τρόπο που θα σχολιάσουν κάτι. Κι εκεί αναλαμβάνω όλη την ευθύνη».