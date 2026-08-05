Στο World Pride 2026 που έγινε στο Άμστερνταμ, η βασίλισσα Μάξιμα έγινε το πρώτο εν ενεργεία μέλος βασιλικής οικογένειας που δίνει το «παρών» σε μαζική εκδήλωση υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η παρουσία της στο πάρκο Vondelpark συνέπεσε με τη συμπλήρωση 25 ετών από το 2001, όταν η χώρα θεσμοθέτησε πρώτη παγκοσμίως τον γάμο ατόμων του ίδιου φύλου. Η 55χρονη βασίλισσα παραβρέθηκε στην έναρξη του προγράμματος, συνοδευόμενη από τη δήμαρχο της πόλης, Φέμκε Χάλσεμα.

Η άφιξή της έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Dancing Queen» των ABBA. Η ίδια επέλεξε ένα midi σαμπανί φόρεμα του οίκου Natan, συνδυασμένο με χρυσό αξεσουάρ μαλλιών με φύλλα δάφνης από τον οίκο Berry Rutjes, το οποίο είχε φορέσει ξανά στο Royal Ascot το 2019.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ την υποδέχτηκε αναφέροντας:

«Μεγαλειοτάτη… σήμερα δεν είστε μόνη. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των βασιλισσών!»

Από την πλευρά της, η βασίλισσα Μάξιμα προέβη σε τοποθέτηση για τη σημασία της ελευθερίας στην έκφραση, δηλώνοντας:

«Το να μπορεί κανείς να είναι ο εαυτός του και να αγαπά όποιον επιθυμεί, δεν είναι αυτό το φυσιολογικό; Στηρίξτε ο ένας τον άλλον, μείνετε ενωμένοι και απολαύστε το!»

Παράλληλα, επεσήμανε την επιθυμία της να συμβάλει:

«Σε μια πορεία προς μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, βασισμένη στον σεβασμό και στη διαφορετικότητα που μας εμπλουτίζουν ως ανθρώπους.»

«Δεν είναι αυτό το φυσιολογικό;» Η ατάκα της βασίλισσας Μάξιμα που προκάλεσε αντιδράσεις στο Άμστερνταμ

Κεντρική Φωτογραφία: PPE / Sipa Press / Profimedia