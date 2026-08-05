Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πραγματοποίησε τη Δευτέρα μια ιδιαίτερα τολμηρή εμφάνιση στο Μαλιμπού, όπου πήγε για φαγητό μαζί με έναν άνδρα φίλο της. Η 44χρονη τραγουδίστρια φόρεσε μια ροζ, διάφανη δαντελένια φούστα πάνω από μαύρο εσώρουχο, συνδυάζοντάς τη με λευκό φανελάκι και ένα διάφανο πλεκτό που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους.

Η εμφάνισή της, όπως αναφέρει το Page Six, θύμιζε την εποχή του άλμπουμ «In the Zone» στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ολοκλήρωσε το σύνολο με μικρή τσάντα Louis Vuitton και μαύρες καουμπόικες μπότες.

Britney Spears wears sheer lace skirt to lunch after LA freeway stunt https://t.co/xVs1D9HO1t pic.twitter.com/Ab1tBlcBad — New York Post (@nypost) August 4, 2026

Η Μπρίτνεϊ έδειχνε ευδιάθετη στο πλευρό του φίλου της, ο οποίος φορούσε λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι.

Άτομο από το περιβάλλον της Μπρίτνεϊ Σπίαρς υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια περνά ένα ευχάριστο καλοκαίρι και είναι χαρούμενη. Άλλη πηγή είχε αναφέρει στο Page Six ότι η ίδια ήταν σε πολύ καλή κατάσταση μετά την έξοδό της από κέντρο αποκατάστασης, όπου είχε εισαχθεί έπειτα από σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δήλωσε ένοχη για ελαφρύτερη κατηγορία επικίνδυνης οδήγησης, αποφεύγοντας την ποινή φυλάκισης.

Το τελευταίο διάστημα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται επίσης να περνά περισσότερο χρόνο με τους δύο γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, με τους οποίους έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εξόδους. Η τραγουδίστρια απέκτησε τα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2004 έως το 2007.