Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Instagram μια παλιά φωτογραφία της με μπικίνι, την οποία μοιράστηκε με τους 41 εκατομμύρια ακολούθους της.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η φωτογραφία είχε τραβηχτεί το 2019 και δείχνει την 44χρονη ποπ σταρ να ποζάρει δίπλα σε μια πισίνα, φορώντας μπικίνι και λευκές μπότες.

Britney Spears shares bikini-clad photo from throwback poolside shoot as she reflects on her troubled past https://t.co/jtKGeCKDBC — Daily Mail (@DailyMail) July 28, 2026

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Θυμάστε τότε που συνήθιζα να φωτογραφίζομαι; Άξιζαν όσα πέρασα για να βγει αυτή η φωτογραφία; Όχι». Παρότι δεν το ανέφερε ξεκάθαρα, η τραγουδίστρια φάνηκε να αναφέρεται στο καθεστώς δικαστικής επιτροπείας υπό το οποίο βρισκόταν για 13 χρόνια και το οποίο έληξε στα τέλη του 2021.

Κατά τη διάρκεια αυτής της νομικής ρύθμισης, στο πλαίσιο της οποίας ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς, είχε οριστεί ως επίτροπός της, οι θαυμαστές της ερμηνεύτριας του «I’m a Slave 4 U» υποστήριζαν ότι δεν δημοσίευε η ίδια το περιεχόμενο στους λογαριασμούς της στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής μάχης της για την απελευθέρωσή της από την επιτροπεία, η σταρ διατύπωσε μια σειρά καταγγελιών εναντίον του πατέρα της, ο οποίος είναι σήμερα 74 ετών.

Είχε δηλώσει τότε στο δικαστήριο: «Ο πατέρας μου και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την επιτροπεία, καθώς και οι άνθρωποι της διοίκησής μου που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην τιμωρία μου, θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή».

Τώρα που έχει απελευθερωθεί από τον έλεγχο των επιτρόπων της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προτιμά να δημοσιεύει βίντεο στα οποία χορεύει μέσα στην έπαυλή της ή κατά τη διάρκεια διακοπών σε τροπικούς προορισμούς.

Αργότερα τη Δευτέρα, ανέβασε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο γαλάζιο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, ενώ βρισκόταν σε ένα πάρκο και κρατούσε ένα μικρό λευκό σκυλάκι.

Η Σπίαρς παντρεύτηκε το 2004 τον Κέβιν Φέντερλαϊν, ο οποίος είναι σήμερα 48 ετών, και μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον 20χρονο Σον και τον 19χρονο Τζέιντεν. Ο γάμος τους έληξε το 2007 και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ο Κέβιν Φέντερλαϊν απέκτησε την κύρια επιμέλεια των παιδιών.