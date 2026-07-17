Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται πως άφησε υπονοούμενα για ένα μωρό μέσα από ανάρτηση που μοιράστηκε αυτή την εβδομάδα στο Instagram με τους 41 εκατομμύρια ακολούθους της.

Η 44χρονη ποπ σταρ δημοσίευσε μια φωτογραφία με ένα βρεφικό φορμάκι και ένα πλεκτό βρεφικό εσώρουχο, γράφοντας: «Αν είστε τυχεροί, έχω κάποιον απίστευτα όμορφο που θέλω να σας συστήσω… Ελπίζω μέσα στη χρονιά». Χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, πρόσθεσε: «Και αν όχι, τα πιο όμορφα πράγματα δεν θα φανούν ποτέ!».

Britney Spears, 44, sparks baby rumors as she shares photo of a newborn's clothes: 'I have someone unbelievably beautiful I want to introduce you to' https://t.co/aQEiA0zYq3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 16, 2026

Το αινιγματικό μήνυμά της, όπως αναφέρει η Daily Mail, συνεχίστηκε με μια δυσνόητη φράση: «Ό,τι κι αν συμβεί… τόσο κοντά, όμως τα πόδια που νιώθω έζησαν με υπερβολικό φόβο. Έτσι, το έδαφος όπου αιωρείται η σιωπή είναι το σημείο στο οποίο βρίσκομαι, αλλά και εκεί όπου όλα αρχίζουν. Είναι μέσα στη σιωπή!».

Στην ίδια ανάρτηση υπήρχε και μια παλαιότερη φωτογραφία, στην οποία η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κρατούσε στην αγκαλιά της έναν από τους δύο γιους της, τον 20χρονο Σον ή τον 19χρονο Τζέιντεν, όταν ήταν ακόμη μικρός.

Σε άλλη εικόνα εμφανιζόταν ο Τζέιντεν σήμερα, δίπλα σε μια νεαρή μελαχρινή γυναίκα. Αυτό οδήγησε ορισμένους στο ενδεχόμενο η τραγουδίστρια να υπονοεί ότι πρόκειται να γίνει γιαγιά. Στην ανάρτηση περιλαμβανόταν επίσης μια καλλιτεχνική εικόνα, στην οποία μια γυναίκα άνοιγε ένα κοχύλι και μέσα του αποκαλυπτόταν ένα μωρό που κοιμόταν.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο, στο οποίο κάποιος τη βοηθούσε ενώ εκείνη έκανε ανάποδη τούμπα μέσα στο σπίτι της. Τα σχόλια στην ανάρτηση ήταν απενεργοποιημένα, κάτι που η τραγουδίστρια συνηθίζει να κάνει στις τελευταίες, συχνά αποσπασματικές αναρτήσεις της.

Οι γιοι της, ο γάμος με τον Κέβιν Φέντερλαϊν και η 13χρονη δικαστική επιτροπεία

Θυμίζουμε ότι η ποπ σταρ απέκτησε τους δύο γιους της κατά τη διάρκεια του σύντομου γάμου της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν. Το ζευγάρι χώρισε το 2007, έπειτα από τρία χρόνια γάμου.

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025 το αποκαλυπτικό βιβλίο «You Thought You Knew», στο οποίο αναφέρθηκε σε περιστατικά από τον πολυσυζητημένο γάμο του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Ο Φέντερλαϊν είχε αποκτήσει την κύρια επιμέλεια του Σον και του Τζέιντεν τον Οκτώβριο του 2007. Το βιβλίο του κυκλοφόρησε σχεδόν δύο χρόνια μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, με τίτλο «The Woman in Me».

Η αυτοβιογραφία της κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου 2023 και περιλάμβανε αποκαλύψεις για τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, καθώς και για τα χρόνια της δικαστικής επιτροπείας.

Η σχέση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την οικογένειά της παραμένει τεταμένη εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη δικαστική επιτροπεία που διήρκεσε 13 χρόνια και έληξε τον Νοέμβριο του 2021. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής μάχης για την απελευθέρωσή της από το καθεστώς επιτροπείας, η τραγουδίστρια είχε διατυπώσει σειρά κατηγοριών εναντίον του πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, ο οποίος είναι σήμερα 74 ετών.

«Ο πατέρας μου και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιτροπεία, όπως και η ομάδα διαχείρισής μου, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τιμωρία μου, θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή», είχε δηλώσει τότε στο δικαστήριο.