Ο Μάθιου ΜακKόναχι βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου στο γνωστό club «Scorpios» στη Μύκονο, όπου απόλαυσε τη μουσική και την ατμόσφαιρα του χώρου. Ο χολιγουντιανός ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και δεν δίστασε να χορέψει, τραβώντας την προσοχή των θαμώνων.

Φορώντας καπέλο και επιλέγοντας μια χαλαρή εμφάνιση, ο Μάθιου ΜακKόναχι προσπάθησε να κινηθεί διακριτικά, ωστόσο αρκετοί ήταν εκείνοι που τον αναγνώρισαν. Ο Αμερικανός σταρ έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν τη Μύκονο, επιλέγοντας το νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Δείτε το βίντεο από το Mykonos Live TV: