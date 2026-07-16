Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός, Σαμ Νιλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, πέθανε από πνευμονία, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.

Γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στο «Jurassic Park» και στο «Peaky Blinders», ο 78χρονος ηθοποιός έφυγε «ξαφνικά και απροσδόκητα», όπως ανέφερε η οικογένειά του στην ανακοίνωση για τον θάνατό του.

Όπως αναφέρει το BBC, o επί χρόνια εκπρόσωπός του, Φίλιπ Γκρενζ, εξέδωσε την Πέμπτη ανακοίνωση σχετικά με την αιτία θανάτου, αφού προηγουμένως επικοινώνησε με την οικογένεια του ηθοποιού. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να προχωρήσει στις διευκρινίσεις εξαιτίας «ανακριβειών και κατάφωρων ψευδών πληροφοριών» που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης.

Actor Sam Neill died from pneumonia, agent confirms https://t.co/JQ1m8Rv5ml — BBC News (UK) (@BBCNews) July 16, 2026

Τον Απρίλιο, ο Σαμ Νιλ είχε ανακοινώσει ότι βρισκόταν σε ύφεση, έπειτα από τη διάγνωσή του, χρόνια νωρίτερα, με λέμφωμα non-Hodgkin, μία μορφή καρκίνου του αίματος. Η οικογένειά του διευκρίνισε ότι παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο όταν πέθανε.

Η διευκρίνιση για την αιτία θανάτου και η επιθυμία της οικογένειας για ιδιωτικότητα

«Ως επί χρόνια εκπρόσωπος του Σαμ Νιλ, μίλησα με την οικογένειά του και θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένες λεπτομέρειες για τους θαυμαστές του», ανέφερε ο Φίλιπ Γκρενζ. «Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Προτού αρρωστήσει, είχε δώσει μια γενναία μάχη με το λέμφωμα και το είχε νικήσει χάρη σε μια νέα θεραπεία, γνωστή ως θεραπεία CAR-T».

Ο Φίλιπ Γκρενζ αποκάλυψε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ο ηθοποιός είχε ολοκληρώσει διαδοχικά τα γυρίσματα τεσσάρων παραγωγών, οι οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία και μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ήταν «ένας εξαιρετικά εσωστρεφής άνθρωπος, που απεχθανόταν τη φασαρία γύρω από το πρόσωπό του».

Πρόσθεσε ότι η οικογένεια του ηθοποιού θα τον τιμήσει με μια ιδιωτική τελετή στη φάρμα του στη Νέα Ζηλανδία, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονταν πραγματικά κοντά στον Σαμ, επειδή σεβάστηκαν την ιδιωτικότητά του, όπως του άξιζε, αλλά και όπως χρειάζονται και δικαιούνται οι αγαπημένοι του σε αυτή την ανείπωτα δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο Φίλιπ Γκρενζ.

Μετά την είδηση του θανάτου του, ηθοποιοί, πολιτικοί και θαυμαστές απέτισαν φόρο τιμής στον Σαμ Νιλ.

Μια σπουδαία καριέρα πέντε δεκαετιών και η τελευταία του εξομολόγηση για τη ζωή

Ο Σαμ Νιλ ενσάρκωσε τον δρα Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park», ενώ συμμετείχε επίσης σε γνωστές ταινίες, όπως «Μαθήματα πιάνου», «Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη», «Θανάσιμη Ηρεμία» και «Event Horizon». Εμφανίστηκε ακόμα στην τηλεοπτική σειρά του BBC «Peaky Blinders». Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, κατέγραψε περισσότερες από 150 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές συμμετοχές.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία «The Fox», το 2025, ενώ την ίδια χρονιά πραγματοποίησε την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά του Netflix «Untamed». Αναμένεται να εμφανιστεί μετά θάνατον στις παραγωγές «Godzilla x Kong: Supernova» και «The Last Resort», οι οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν το 2027.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Did I Ever Tell You This?», που κυκλοφόρησαν το 2023, είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία του για τον καρκίνο. «Δεν φοβάμαι τον θάνατο», είχε δηλώσει τότε στο BBC. «Αυτό που δεν θέλω είναι να σταματήσω να ζω, επειδή πραγματικά απολαμβάνω τη ζωή. Το αντιμετώπισα σαν μια περιπέτεια, μια αρκετά σκοτεινή περιπέτεια, αλλά παρ’ όλα αυτά μια περιπέτεια», είχε προσθέσει.

Ο Σαμ Νιλ αφήνει πίσω του τα τέσσερα παιδιά του και οκτώ εγγόνια.