Έξι με επτά κρίσεις πανικού σε καθημερινή βάση αντιμετώπισε η Αφροδίτη Γραμμέλη μετά την ξαφνική απώλεια του πατέρα της, όπως αποκάλυψε η ίδια σε τηλεοπτική της εμφάνιση την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η δημοσιογράφος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha και περιέγραψε αναλυτικά τα συμπτώματα της κλινικής κατάθλιψης με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη, καθώς και τη διαδικασία ιατρικής υποστήριξης που χρειάστηκε για να ανακτήσει τις ισορροπίες της.

Το σοκ της απώλειας και η εσωτερική βύθιση

Η ξαφνική απώλεια του οικογενειακού της στηρίγματος χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο πρόβλημα υγείας αποτέλεσε την αφετηρία για μια δύσκολη ψυχική διαδρομή.

Αναφερόμενη στις πρώτες στιγμές μετά το γεγονός, η Αφροδίτη Γραμμέλη δήλωσε: «Ήτανε μετά τον χαμό του μπαμπά μου, είχα περίπου έξι-εφτά κρίσεις πανικού την ημέρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Με τον θάνατο του μπαμπά μου βίωσα την κατάθλιψη με όλα τα συμπτώματα. Ήτανε και πολύ απροσδόκητο αυτό που συνέβη και ο τρόπος που συνέβη και δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη, γιατί δεν ήταν άρρωστος, δεν υπήρχε κάτι».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος στάθηκε στην ανθρώπινη ψευδαίσθηση της αιωνιότητας των γονέων και στο πώς η πραγματικότητα ανατρέπει βίαια αυτά τα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε τη δική της εμπειρία λέγοντας: «Για τους γονείς μας πιστεύουμε ότι είναι αθάνατοι. Για τους ανθρώπους της οικογένειάς μας πιστεύουμε ότι δεν θα φύγουνε ποτέ, ότι πάντα θα είναι εκεί η μαμά και ο μπαμπάς. Και όταν ξαφνικά δεν είναι και γίνεται μπροστά στα μάτια σου, είναι σοκ. Πέρασα μία βαρβάτη κατάθλιψη, βαρβάτη κατάθλιψη.

Δεν την αντιμετώπισα από την αρχή σωστά. Πίστευα ότι είμαι πάρα πολύ δυνατή και θα το ξεπεράσω μόνη μου. Αυτό επιδείνωσε την κατάσταση, βυθίστηκα ακόμη περισσότερο. Και σιγά σιγά άρχισα να το ξεπεράω. Πήγα σε κάποιον ειδικό, με συμβούλευσε και άρχισα να τα βλέπω και λίγο διαφορετικά τα πράγματα».

Η τηλεοπτική πραγματικότητα και η ανάκτηση των ισορροπιών

Η επιστροφή στην καθημερινότητα και η αναζήτηση της επαγγελματικής ρουτίνας δεν διευκόλυναν αρχικά την κατάσταση, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Περιγράφοντας τις αλλαγές στη συμπεριφορά της και την επίδραση του εργασιακού της περιβάλλοντος, η Αφροδίτη Γραμμέλη κατέληξε: «Άρχισα λίγο να προσπαθώ να εκλογικεύσω κάποια πράγματα, να αποφεύγω κακοτοπιές, να μην επιτρέπω να πιέζομαι πολύ. Δε με βοήθησε βέβαια και το περιβάλλον της τηλεόρασης ιδιαίτερα, είναι άγριος χώρος αλλά τις βρήκα τις ισορροπίες μου».